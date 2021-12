Medizinische Illustration und ihre Monotonie

Die meisten Illustrationen medizinischer Natur zeigen Menschen mit weißer Haut. Der Medizinstudent und Illustrator Chidiebere Ibe will das ändern.

Beim Blättern durch Schulbücher für Biologie bilden anatomische Zeichnungen schwarzer Menschen die Ausnahme. In Fachbüchern setzt sich die Dominanz weißer Haut fort. Chidiebere Ibe, ein nigerianischer Medizinstudent an der Kyiv Medical University und selbst Illustrator, hat angefangen, schwarze Haut in medizinischem Kontext zu zeichnen. Seine Darstellung gehen aktuell via soziale Netzwerke um die Welt - und ernten jede Menge Lob.

„Ich habe tatsächlich noch nie einen schwarzen Fötus illustriert gesehen, niemals. Das ist großartig“, schreibt eine Twitter-Nutzerin. „Das hat gerade etwas für mein Seelenwohl getan“, schreibt jemand auf Instagram. Einige meinten, mehr von diesen Darstellungen hätte sie als Jugendliche sogar dazu gebracht, ein Medizinstudium in Erwägung zu ziehen.

„Ich denke, dass die Aufgabe der medizinischen Ausbildung darin besteht, alle Arten von Vielfalt zu lehren, egal ob es um Hautfarbe, Sexualität oder soziale Ungleichheiten geht“, schreibt Ibe auf der Social-Media-Plattform Instagram. In der Dermatologie etwa gehe es so weit, dass Ärztinnen und Ärzte vor allem auf das Erkennen von Krankheiten auf weißer Haut trainiert werden. Schwarze Haut bliebe oft außen vor, so Ibe. Mit seinen Illustrationen will er auf das Problem aufmerksam machen und ihm entgegenwirken.

