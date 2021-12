SPÖ warnt vor "Wohn- und Immobilienkrise"

Die SPÖ fordert von der Regierung Maßnahmen, um die Miet- und Eigentumspreise zu senken.

SPÖ-Bautensprecherin Ruth Becher und Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, haben am Freitag die Wohnbaupolitik unter Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritisiert. In dieser Zeit sei der vorhandene Preisaufstieg noch verstärkt worden. "Die anhaltende wohnpolitische Untätigkeit unter der amtierenden türkis-grünen Koalition gibt berechtigte Sorge, dass sich dieser Trend beschleunigt", so Becher und Hanel-Torsch.

Die Bundesregierung sehe der nächsten Richtwerterhöhung im Frühjahr 2022 im Ausmaß von sechs Prozent "mit unangemessener Gelassenheit" entgegen. "Auf die Stillstandskrise wird, ohne gesetzlichem Eingriff, eine Wohn- und Immobilienkrise folgen", warnen die beiden Wohnexpertinnen.

Zu den Maßnahmen, die Miet- und Eigentumspreise senken sowie die vorherrschende Fehlallokation von Wohnraum beseitigen könnten, zählten die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Mietrechtsgesetzes (MRG) und die Schaffung eines transparenten Zu- und Abschlagssystems. Zu ergänzenden Einzelmaßnahmen gehörten eine Leerstandsabgabe und das Bestellerprinzip im Bereich der Maklergebühren.

