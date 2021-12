Impfgegner führen Schuldirektor in Handschellen ab

In einer Kleinstadt in Nordgriechenland sorgten Anti-Impf-Aktivisten mit einer gefährlichen Protestaktion gegen die Maskenpflicht in Schulen für Aufsehen. Die Regierung in Athen ist alarmiert.

Die Aktionen von Corona-Impfgegnern werden immer bizarrer und gefährlicher: In einer griechischen Kleinstadt stürmte am Freitag eine Gruppe von ihnen ein Gymnasium, drang in die Direktion vor und nahm den Schuldirektor „gefangen". Sie legten ihm sogar Handschellen an und führten ihn unter Gelächter ab und vor die Schule. Dort ließen sie ihn indes rasch wieder frei.

Schauplatz der Aktion war die Kleinstadt Aiginio (rund 5000 Einwohner) nahe Thessaloniki in Nordgriechenland. Die Aktivisten sagten, sie wollten mit dieser Tat gegen die Maskenpflicht demonstrieren, die in allen griechischen Schulen gilt. Fünf Teilnehmer wurden festgenommen und sollen der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden.

Die Entführer nannten sich „Wahrer (oder Verwahrer, Anm.) der Verfassung", sagte der Bürgermeister der Region, Anastasios Manolas, im Staatsfernsehen ERT. „Es war der absolute Widersinn", sagte er. Der Direktor des Gymnasiums sei unverletzt geblieben, stehe aber unter Schock.

Mit Oregano gegen die Viren

Die Regierung in Athen verurteilte die Aktion Anti-Impf-Aktivisten: „Die Polizei muss die Wiederholung solcher Aktionen verbieten", forderte - sichtlich verärgert - der Minister für Bürgerschutz, Takis Theodorikakos, im Parlament. Das, was diese Leute begangen hätten, sei „provokativ und inakzeptabel".

Die „Wahrer der Verfassung" sind radikale Impfverweigerer, die bereits in verschiedenen Regionen Griechenlands aktiv sind. Unter anderem versprechen einige von ihnen, mit Oregano und anderen Kräutern die „angebliche" Corona-Pandemie stoppen zu können.

