Gesundheitlichen Herausforderungen begegnen

Forschung. AbbVie appelliert für gute Rahmenbedingungen bei pharmazeutischer Innovation.

Forschung. AbbVie appelliert für gute Rahmenbedingungen bei pharmazeutischer Innovation.

Die Covid-19-Pandemie bringt es mit sich, dass Corona­erkrankte sofortige medizinische Unterstützung benötigen. Das ist auch absolut richtig. Wir müssen jedoch darauf achten, dass jene Menschen nicht in Vergessenheit geraten, die an chronischen Erkrankungen leiden. Was sie brauchen, sind laufende Forschung und therapeutische Vielfalt. Ein oder zwei Medikamente allein genügen nicht, um eine lebenslange Erkrankung adäquat zu behandeln. Denn sie schreitet voran, und die Medizin von gestern und heute stößt dabei an ihre Grenzen.



Internationaler Wettbewerb

Nur durch klinische Forschung kann der derzeitige Therapiestandard verbessert und somit gehoben werden. Was klinische Studien betrifft, ist Österreich noch gut aufgestellt. 2019 wurden in Österreich insgesamt 485 klinische Studien durchgeführt. „Dass klinische Studien in Österreich durchgeführt werden, ist keine Selbstverständlichkeit, da wir in einem immer größer werdenden Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern, den USA sowie Asien stehen. Die derzeitige Situation muss daher gehalten, idealerweise sogar ausgebaut werden“, erklärt Mag. Ingo Raimon, General Manager von AbbVie Österreich.



Gute Rahmenbedingungen

Derzeit sind die meisten pharmazeutischen Innovationen für ­Patient*innen noch verfügbar. Die Liste von Arzneimitteln, die nicht oder nicht mehr verfügbar sind, wird hingegen immer länger. „Doch wer medizinische Forschung im Land haben will, muss eine Kultur erhalten, in der die pharmazeutische Innovation dann auch willkommen geheißen wird. Denn Innovationsförderung ist das, was uns in die Zukunft bringen wird. Verlieren wir hier den Anschluss, werden wir auch als Gesellschaft nachhaltig Schaden nehmen. Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen nicht nur von der Erforschung, sondern vor allem auch bis zum Markteintritt von Arzneimitteln adäquat gestaltet sind“, betont Raimon.

Durch klinische Forschung können Therapiestandards gehoben werden. Dass das auch in Österreich stattfindet, ist keine Selbstverständlichkeit, so Mag. Ingo Raimon, General Manager von AbbVie Österreich. (c) KONSTANTIN REYER 2016



Derzeit werden jedoch Signale gesendet, dass nur mehr der Preisvergleich zu bereits lange am Markt verfügbaren Medikamenten entscheidet und nicht der Wert der pharmazeutischen Neuerung. Diese Schieflage droht allmählich zu kippen.



Chronische Erkrankungen

„Stellen Sie sich vor, Sie erhalten die Diagnose zur chronischen Erkrankung im Alter von 30, wissend, dass Sie bis ins hohe Alter und somit viele Jahrzehnte bei guter Lebensqualität leben wollen. Gerade als chronisch kranker Mensch benötigen Sie eine Vielfalt an Therapiemöglichkeiten. Denn einerseits kann es bei Medikamenten zu Wirkverlusten kommen, andererseits bringen nur neue Medikamente auch nächste Stufen im erfolgreichen Management der Erkrankung“, erläutert Raimon.



AbbVie appelliert daher dringend dafür, dass es weiterhin Investitionen für klinische Studien braucht, um den aktuellen medizinischen und pharmazeutischen Standard-of-Care zu heben. Es braucht therapeutische Vielfalt für das Management von chronischen Erkrankungen und vor allem ein Verständnis der Zahler*innen für die Bedeutung eines breiten, hochqualitativen Angebots von innovativen Arzneimitteln in einem Erkrankungsbereich. Konkret gesagt: Ein oder zwei Arzneimittel für die Therapie einer chronischen Erkrankung genügen nicht!