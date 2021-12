Magnus Carlsen bleibt Schach-Weltmeister

Der Titelverteidiger gewann die elfte Partie gegen Jan Nepomnjaschtschi und entschied damit die WM vorzeitig.

Magnus Carlsen gewann die elfte WM-Partie mit Schwarz nach dem nächsten schweren Fehler des russischen Herausforderers Jan Nepomnjaschtschis nach 49 Zügen. Mit seinem vierten Sieg verteidigte der Norweger mit 7,5:3,5 vorzeitig den seit 2013 gehaltenen Titel.

Carlsen gelang es in Dubai öfter als seinem Gegner, präparierte Zugfolgen aufs Brett zu bringen. Mit einem klaren Vorteil aus der Eröffnung kam er aber nur in der zweiten Partie und vergab seine Chance durch ein Übersehen. Mindestens so wichtig wie seine Eröffnungsvorbereitung erwies sich seine mentale Stärke. Vor dem Match hatte Carlsen über seinen Gegner gesagt: "Es wird vielleicht seine größte Herausforderung, wie er Rückschläge wegsteckt."

Nach der Rekordpartie kippte das Duell

Anfangs spielte Nepomnjaschtschi auf Augenhöhe. Nach dem Remis in der fünften Partie äußerte er erstmals Unmut, weil er aus einer vorteilhaften Stellung nicht mehr gemacht habe. In der sechsten Partie erschwerte er sich durch einige unverständliche Entscheidungen die Verteidigung. Obwohl noch kurz vor Ende ein Remis drin war, musste sich der Russe nach fast acht Stunden Spielzeit und 136 Zügen geschlagen geben. Es war die nach Zügen längste Partie in der bis 1886 zurückreichenden Geschichte der Schachweltmeisterschaft.

Nach dieser strapaziösen Partie schaffte es der Herausforderer am folgenden Tag nicht, mit Weiß Druck zu machen. In der achten und neunten Partie und eben auch am Freitag unterliefen ihm dann schwere Patzer, wie sie auf höchstem Niveau sonst nicht zu sehen sind. Nepomnjaschtschi gab zu und leistete Abbitte, dass sein Spiel eines Großmeisters nicht würdig war.

Carlsen dagegen blieb konzentriert, und das verdankt er auch seiner physischen Fitness. Am liebsten spielt er Fußball und Basketball, was auch an den spielfreien Tagen in Dubai für ihn auf dem Programm stand. Um nach Partien den Kopf frei zu kriegen, schaut er gerne Spiele der Premier League, La Liga oder NBA.

Gutes Geschäft für Carlsen

Die Titelverteidigung ist auch eine gute Nachricht für die Play-Magnus-Firmengruppe des alten und neuen Weltmeisters, die seit Beginn der Pandemie stark expandiert hat und an die Osloer Börse gegangen ist. Sein Aktienpaket ist derzeit umgerechnet acht Millionen Euro wert.

Für den Norweger ist der fünfte Sieg in einem WM-Kampf sein bestbezahlter: 1,2 Millionen Euro Preisgeld kassiert er als Champion, für Nepomnjaschtschi sind es 800 000 Euro. Der nächste Titelkampf ist für das Frühjahr 2023 geplant. Carlsens kommender Herausforderer soll im Spätsommer oder Herbst 2022 ermittelt werden.

