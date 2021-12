IFN: Ein Türöffner aus der digitalen Welt

Der oberösterreichische Fenster- und Türenhersteller IFN übernimmt den deutschen Onlinehändler Neuffer. Fenster und Türen werden nämlich immer öfter im Internet gekauft.

Wien. Die Neuffer Fensterfabrik aus Stuttgart gibt es seit 1872. Das Unternehmen wird in fünfter Generation geführt. Aber nicht nur deshalb ist es eine besondere Firma. Firmenchef Philipp Neuffer hat früh erkannt, dass auch im guten alten Handwerk kein Weg an der Digitalisierung vorbeiführt. Er krempelte das Unternehmen völlig um, stellte die Produktion ein und konzentrierte sich ganz auf den Onlinehandel. Das war 2005. Damals erblickte die Online-Handelsplattform Fensterversand.com das Licht der Welt. Erstmals versuchte ein europäisches Unternehmen, Fenster und Türen online zu verkaufen. Aber wer kauft solche Produkte im Internet?



Bei Neuffer sind es jedes Jahr 15.000 Kunden. Der Umsatz liegt bei 30 Millionen Euro. Am Dienstag wurde bekannt, dass die oberösterreichische IFN-Gruppe 74,2 Prozent der Neuffer-Anteile übernommen hat. Die Gruppe, zu der die Marke Internorm zählt, will so Europas führender Online-Händler für Fenster und Türen werden.