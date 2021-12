Bockerer, Cäsar, Parsifal – alle wieder live

Die Theater und Opernhäuser in – fast ganz – Österreich dürfen ab Sonntag, 12. Dezember, wieder öffnen. Die meisten nutzen die Möglichkeit. Es gibt sogar ein paar Premieren. Ein Überblick.

Die Flexibilität der Theater- und Opernhäuser ist durch die Coronapandemie zweifellos strapaziert worden, und manchen ist sogar, wie man in Wien sagt, der Geduldsfaden gerissen. Dem Volkstheater-Intendanten Kay Voges etwa, der schon am 8. 12. „mit Blick auf die große Unsicherheit“ verlautbaren ließ, dass sein Haus erst am 7. 1. 2022 wieder öffnen werde – mit der Installation „Black Box“, ein richtiger Theaterabend folgt erst am 12. 1. mit „Ach, Sisi“.

Anderswo nützt man die Gelegenheit zur Öffnung, die zwar mit Maskenpflicht und 2-G passiert, aber ohne Kapazitätsbegrenzung – im Gegensatz etwa zu Bayern, wo derzeit in Theatern nur ein Viertel der Plätze besetzt werden darf.

Wilde-Premiere in der Josefstadt

Es sind sogar einige Premieren noch vor Weihnachten angesetzt. So Oscar Wildes „Der ideale Mann“ in der Fassung von Elfriede Jelinek am 18. 12. im Theater in der Josefstadt. Dort stehen auch z. B. „Der Bockerer“ und Bahrs „Konzert“ auf dem Programm, in den Kammerspielen wird ebenfalls fast täglich gespielt, ein besonderes G'riss wird wohl um die Karten für die gewitzte Peymann-Inszenierung von Ionescos „Der König stirbt“ (15., 17. und 27. 12.) herrschen.

Das Burgtheater bietet ein volles Programm. So sind u. a. schon am 13. 12. die „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in der unkonventionellen, doch gelungenen Inszenierung von Johan Simons, am 15. 12. „Richard II.“ und am 19. 12. Kleists „Hermannsschlacht“ in der Inszenierung von Hausherr Martin Kušej zu sehen. Im Akademietheater findet u. a. am 18. 12. eine veritable Uraufführung statt: eine Dramatisierung von „Die Schwerkraft der Verhältnisse“, dem Debütroman von Marianne Fritz.

Heuer nicht mehr ausgehen wird sich – auch wegen Visa-Problemen mit Künstlern aus England – die große Musicalpremiere von „Miss Saigon“ im Ronacher, sie wird am 23. 1. stattfinden (mit Previews ab 18. 1.). Die so possierlichen wie gut subventionierten „Cats“ treiben in Ronacher ab 14. 12. wieder ihr Wesen. Das Theater an der Wien schafft die Premiere von Händels „Giulio Cesare in Egitto“ (Dirigat: Ivor Bolton, Regie: Keith Warner) am 17. 12. (Voraufführung am 14.).

„Don Giovanni“ schon am Montag

Unter dem quasi imperialen Motto „Mit vereinten Kräften“ meldete die Staatsoper, dass sie den „Don Giovanni“ in Barrie Koskys Regie, der per Streaming bereits Premiere hatte, schon am 13. 12. erstmals vor Publikum spielt, obwohl gleich am 14. die nächste Vorführung angesetzt ist: Die Sängerinnen und Sänger sowie Musikdirektor Philippe Jordan haben sich bereit erklärt, auf den Ruhetag zu verzichten. (Weitere Termine: 17., 20. 12.) Ebenfalls erstmals vor gefüllten Reihen: die teilweise in ein Gefängnis verlegte „Parsifal“-Inszenierung von Kirill Serebrennikov: Man darf gespant sein, ob die am Bildschirm leicht verwirrende Kombination zweier Zeitebenen live funktioniert. Anja Kampe singt diesmal die Kundry, Brandon Jovanovich den Parsifal (15., 18., 21., 26. 12.). Für die Wiederaufnahme des „Don Carlo“ (16. 12.) musste Philippe Jordan für den erkrankten Franz Welser-Möst einspringen, statt Asmik Grigorian singt María José Siri die Elisabetta.

Die Volksoper eröffnet am 13. 12. mit der Voraufführung des Kurt-Weill-Musicals „Lady In the Dark“ (Premiere: 18.).

Auch in den Bundesländern wird einiges aufgesperrt, nur in Oberösterreich dauert der Lockdown bis 16. 12., doch schon am nächsten Tag hat im Linzer Landestheater eine Dramatisierung von Klaus Manns „Mephisto“ Premiere. Das Stadttheater Klagenfurt, dessen Opernbetrieb ohne Ensemble sich bewährt hat, startet am 15. mit Mozarts „Figaro“. Die Grazer Oper bringt am 18. Bizets „Perlenfischer“ heraus. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)