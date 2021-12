Lockdown für Ungeimpfte, längere Omikron-Quarantäne

Corona-Regeln. Was ab Sonntag für die nächsten zehn Tage gilt: Der Handel öffnet für Geimpfte und Genesene, die Gastronomie auch, aber nicht überall und in einem eingeschränkten Modus.

Wien. Der allgemeine Lockdown ist am Sonntag vorbei, die Coronapandemie sorgt aber weiter für Beschränkungen. Die gelten in erster Linie für Ungeimpfte: Diese dürfen weiterhin keine Gastronomie und keine körpernahen Dienstleister (z. B. Friseure) aufsuchen. Und auch der Handel bleibt für sie nur für lebensnotwendige Waren (Lebensmittelhandel, Drogerien etc.) offen.

Aber auch für Geimpfte und Genesene gelten weiterhin Einschränkungen: In Innenräumen gibt es eine Maskenpflicht, in der Gastronomie können Speisen und Getränke nur an einem zugewiesenen Sitzplatz konsumiert werden. Nur dort darf auch die Maske abgenommen werden. Die Nachtgastronomie hat weiterhin zu, es gilt eine Sperrstunde von 23 Uhr.

Auch Veranstaltungen – und zu denen zählen auch private Events wie Geburtstags- und Hochzeitsfeiern – sind reguliert. Bis zu vier geimpfte oder genesene Personen aus unterschiedlichen Haushalten plus sechs Kinder dürfen sich ohne weitere Auflagen treffen. Sind es mehr (bis zu 25 Personen sind in Innenräumen erlaubt), muss es einen Verantwortlichen geben, der die 2-G-Regel prüft, außerdem herrscht Maskenpflicht. Wer es trotz der frischen Temperaturen outdoor versuchen will, kann bis zu 300 Leute zusammentrommeln. Sperrstunde ist auch hier jeweils 23 Uhr. Großzügiger angelegt sind die Regeln bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen, was Kultur, Sport und sonstige Freizeit-Events umfasst. 2000 Personen sind in geschlossenen Räumen zugelassen, 4000 outdoor.

Sport ist drinnen wie draußen wieder möglich. Allerdings können Personen, die weder geimpft noch genesen sind, nur outdoor und lediglich allein oder mit im gleichen Haushalt lebenden Personen zusammen sporteln. Auch der Freizeitbereich vom Schwimmbad bis zum Indoor-Spielplatz ist wieder offen. Allerdings ist hier ebenfalls Impfung oder Genesung vorzuweisen.

In Spitälern und Kuranstalten ist jetzt wieder ein Besucher pro Tag und Person zugelassen, wenn er 2-G erfüllt und zusätzlich PCR-getestet ist. In Pflegeeinrichtungen sind es zwei Besucher.

Nicht alle Bundesländer werden die Möglichkeit zur Öffnung gleich ab dem ersten Tag nützen. Kurioserweise starten als Erstes ausgerechnet Vorarlberg und Tirol, beides Länder mit hohen Inzidenzzahlen, sowie das Burgenland in vollem Ausmaß. Die anderen Länder warten vor allem bei Gastronomie und Tourismus ab und öffnen umfassend erst am Donnerstag. Am längsten, nämlich eine ganze Woche, bleibt die Gastronomie in Wien, dem Land mit der niedrigsten Inzidenz, geschlossen.

Längere Quarantäne

Wien hat für das Auftreten von Omikron-Fällen bzw. Omikron-Verdachtsfällen an Schulen schärfere Regeln festgelegt. Gibt es in einer Klasse einen Omikron-Verdachtsfall – etwa einen positiven PCR-Test und Rückkehr aus einem Gebiet mit starker Omikron-Verbreitung bzw. einen positiven Mutationsmarker beim PCR-Vortest – oder einen bestätigten Fall, müssen Teile oder die gesamte Klasse als enge Kontaktperson (K1) für 14 statt sonst zehn Tage in Quarantäne. Ein früheres Freitesten ist dabei nicht möglich. (maf)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)