Vom Ende einer Kindheit

Lisa Taddeos „Animal“: Wut und Angst vorm Verlassenwerden treiben eine Frau an.

Wie ein literarisches Roadmovie entspinnt sich Joans Geschichte in Lisa Taddeos Roman „Animal“. Neu ist die Idee nicht, eine Protagonistin auf eine Reise ins Unbekannte zu schicken – neu scheint aber der Ton dieser „angry white woman“, die sich selbst als „verdorben“ und „Überlebenskünstlerin“ bezeichnet. „Ich musste weg aus New York“: So beginnt das Buch. Nachsatz: „Wo sich ein Mann vor meinen Augen erschoss.“ Atemlos erzählt Joan, über Zeitsprünge nimmt sie die Leser mit in ihre Vergangenheit, schildert ihre Kindheit, die sie teils in Amerika, teils in Italien, bei der Verwandtschaft ihrer Mutter, verlebte. Bis zu dem Tag, an dem ihre Kindheit abrupt zu Ende ging, aus zwei Gründen.

Erstens: die familiäre Tragödie. Mit einem Schlag verliert sie ihre Eltern, woraufhin sie zu ihrer Tante Gosia zieht, die sie walten lässt, wie sie will. Zweitens: der sexuelle Missbrauch der Zehnjährigen durch einen erwachsenen Mann. Beides wird Joans weiteren Lebensweg maßgeblich bestimmen.

Gosia bescheinigt dem Mädchen Sex-Appeal und zeigt ihr, wie sie ihn einsetzen kann – und das wird sie tun. Sie hangelt sich von Affäre zu Affäre, ist meist die Gespielin verheirateter Männer – bis sie sich eines Tages in einen solchen verliebt. Die Folgen sind drastisch. „Man hat mich eine Hure genannt. Man hat mich nicht nur für die Dinge verurteilt, die ich anderen angetan habe, sondern auch für das, was ich zu erleiden hatte.“

Da ist also der vermeintliche Männer verzehrende Vamp. Da ist aber auch die in Wahrheit einsame, inzwischen knapp 40-jährige Frau, deren Gedanken sich sehr häufig um Missbrauch drehen: Wann beginnt ein solcher, wann ist es einer? „Der junge Kerl an der Kasse verfolgte mich mit seinem Blick. Er starrte mich an. Solche Vergewaltigungen im Kleinen finden täglich hundertmal statt.“ Außerdem, meint sie, gibt es Übergriffe, „die wir geschehen lassen, für die wir uns duschen und fertigmachen. Was nicht heißt, dass der Mann keinen Anteil daran hat.“ Sie ist überzeugt, „dass jeder Mann ein Maß an Vergewaltigung in sich trägt. Frauen verstehen nicht, was ich damit sagen will. Sie finden mich bescheuert. Männer nicht. Mein Gespür beeindruckt sie, glaube ich."

Trügerische Freiheit

An ihrer Wut lässt Joan die Leser teilhaben, an ihren Motiven noch nicht. Sie macht sich auf die Suche nach einer jungen Frau namens Alice. Alice wird Joans scheinbar grenzenlose Freiheit als trügerisch entlarven und ihr klarmachen, dass sie stets Opfer, nicht Täterin war: Joan war es, die von den Männern be- und ausgenutzt wurde, nicht umgekehrt. Kann sich Joan damit abfinden, oder wird sie nun willen- und tatenlos und so erst recht Opfer ihrer Umstände?

Und wer ist Alice, welche Rolle spielt sie in Joans Leben? Als sie noch als Phantom in Joans Kopf umhergeisterte, nicht zu fassen war, verspürte Joan Hass gegen sie. Als sie sich in Kalifornien anfreunden, wächst in Joan aber die Angst, auch von Alice verlassen zu werden.

Wut, Angst, Schmerz, Enttäuschung – so viele starke Emotionen schlummern in Joan, so wenig hat sie aufgearbeitet. Mitreißend, in klaren Worten beschreibt Lisa Taddeo den Kampf ihrer Protagonistin gegen sich und viele ihrer Mitmenschen. Wer das Du ist, das Joan durchwegs anspricht, wird erst zuletzt verraten.

Lisa Taddeo: Animal

Roman. Aus dem amerik. Englisch von Anne-Kristin Mittag. 416 S., geb., € 22,70 (Piper Verlag, München)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)