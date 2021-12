Liebes Ilselein

Zwischen innerer Unruhe und ausgleichender Gelassenheit bewegt sich der Briefwechsel von Ilse Aichinger, ihrer Zwillingsschwester Helga und der „dritten Schwester“, Ingeborg Bachmann. Man sieht: Wirkliche Briefe entstehen in den Herzen.

Als Briefeschreiberin kannte man Ilse Aichinger bislang kaum. Ausführlichkeit in der brieflichen Mitteilung schien sich ohnedies nicht zu vertragen mit einer Dichterin, die bewusst am Rande des Schweigens schrieb, dem Verstummen scheinbar näher als dem Kommunizieren; das kennzeichnet vor allem die späte Ilse Aichinger. Aber so deutlich ist nicht, wann dieses Späte bei ihr einsetzte, früher jedenfalls, als man gemeinhin annimmt – was ihre nun vorliegenden Briefe an ihre Zwillingsschwester Helga Aichinger, die 1939 auf einem der letzten Kindertransporte England erreichte, und an Ingeborg Bachmann belegen.

Lange galt Ingeborg Bachmann den beiden Zwillingsschwestern als drittes Geschwister, was auch ihre in alles einbezogene Mutter, die Ärztin Berta Aichinger, bestätigte. Unter traumatischen Bedingungen überstanden Berta Aichinger und ihre Tochter Ilse den Nationalsozialismus in Wien, wogegen Ilses und Helgas Tante Erna sowie ihre Großmutter Gisela deportiert und, wie erst nach 1945 bekannt wurde, bei Minsk ermordet wurden. Helga heiratete früh Walter Singer, brachte mit einundzwanzig Jahren ihre Tochter Ruth zur Welt, lebte dann in zweiter Ehe mit einem führenden Experten in der Entwicklung künstlicher Intelligenz, Donald Michie. Vieles von diesen Anfängen können wir in dem staunenswerten, zwischen 1939 und 1947 geführten Briefwechsel der Zwillingsschwestern nachverfolgen, auch die Angst der auseinandergerissenen Geschwister umeinander, lebten sie doch für den Großteil der Kriegszeit im kommunikationslosen Ungewissen, wobei einige wenige Briefe den Weg über Portugal nahmen.

Dieses miterlebende Nachvollziehen ermöglicht aber vor allem der informative Kommentar nebst hilfreichen Zwischentexten der bewährten Herausgeberin Nikola Herweg. Zudem bietet die Edition kleinere Prosastücke und Gedichte der frühen Ilse Aichinger. Was die Lyrik angeht, so lässt sich jedoch kaum eine Verbindung zu jenen Gedichten erkennen, die später den Band „Verschenkter Rat“ zu einem so unverwechselbaren Zeugnis ihrer subtilen Sprachkunst werden ließen. Hier wirkte sich der kriegsbedingte Sprachbruch ähnlich drastisch aus wie etwa bei Nelly Sachs. Anders dagegen die erzählende Prosa. Bedeutsam zu sehen, dass Titel und fragmentarische Stücke des Nachkriegsromans „Die größere Hoffnung“, der 1947 Ilse Aichingers Durchbruch als Schriftstellerin bedeutete, bereits 1943 vorlag. Textstücke wie „Eingeladen bei der Frau Verlassenheit“ belegen ein frühes Charakteristikum im Schreiben Aichingers: Prägnanz im diskret Surrealen. In ihrer „Schwarzen Kladde“, einem literarischen Tagebuch, erprobt die junge Ilse Aichinger Stilformen; in ihrer sanft pointierenden Ausdrucksform berührende Gedichte gelten der (eineiigen) Zwillingsschwester: „Du bist Du / Und ich bin ich – / Und doch sind wir ganz die Gleichen! / Wenn wir uns die Hände reichen – / Kann ich Du sein / Und Du ich.“

Dieser Briefwechsel fördert biografisch wertvolles Material zutage, zeigt eine nach ihrer Ankunft in England vor Eindrücken übersprudelnde Helga, eine von Sorge um ihre Schwester und ihre Mutter erfüllte Ilse und erlaubt Einblicke in das Werden zweier Künstlerinnen, deren gemeinsamer Nenner erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit heißt. Ilse kann bereits im Oktober 1945 schreiben: „Aber inzwischen will ich auch etwas erreichen und meinen großen Tagebuchroman fertigbringen („Die größere Hoffnung“), den ich unter vielen Gefahren heimlich in Bruchstücken geschrieben habe während der letzten sechs Jahre. Ich versuche darin zu zeigen, dass auch mitten in der Finsternis das Wunder ist.“ Und darauf dann dieses grandiose Sprachbild: „Man muss damit beginnen, dass alle Worte nichts sind oder nur kleine unsichere Tore ins Unsagbare.“

Im gleichfalls sorgfältig edierten Brief- und Postkartenwechsel zwischen Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann spürt man Bachmanns innere Unruhe und Aichingers ausgleichende Gelassenheit, wobei Letztere ihr half, auf die „rechten Worte“ und das „rechte Schweigen“ zu warten; Bachmann wird von einem ihr eher unangenehmen „schleichenden Schweigen“ sprechen. Die seelischen Nöte finden mehrfach ihren berührenden Ausdruck: „. . . wenn es überhaupt Wege gibt, dann wird es vielleicht auch einmal einen für mich geben.“

Aus der geradezu ekstatischen Mitfreude Bachmanns über die Geburt von Aichingers und Eichs erstem Kind, Clemens, spricht sogleich Verzweiflung: „Und manchmal könnt ich auch heulen, weil ich das Gefühl hab, dass ich nie eins haben werd und weil am Horizont absolut kein Licht auftaucht – dass es anders werden könnte mit dem Alleinsein und seiner Fatalität.“ Ein Gedankenstrich anstelle eines Kommas, der Bände spricht. Ein literarischer Höhepunkt in diesem über weite Strecken intim vertraut wirkenden Briefwechsel ist fraglos das bedeutende Gedicht, das Bachmann auf die Geburt von Ilse Aichingers Tochter Mirjam in Rom am 25. Februar 1957 schreibt und den Eltern Eich und Aichinger nach Lenggries als Briefbeigabe schickt („Woher hast du dein dunkles Haar genommen, / den süßen Namen mit dem Mandelton?“).

Die Grundfrage dieses Briefwechsels schlechthin richtet sich auf das Problem „Arbeit“. Da ist von „Arbeitsbunkern“ die Rede, vom „guten Arbeiten“ und „Bearbeitungsqualen“: „Kannst Du arbeiten?“ – damit ist die jetzt zweifache Mutter Ilse Aichinger gemeint und die von Terminen, Anforderungen, Erwartungen und Emotionen gehetzte Ingeborg Bachmann. Der Briefband schließt mit einem undatierten, nicht abgeschickten Fragment Ingeborg Bachmanns: „Liebes Ilselein, ich hab' das Gefühl, viel zu wenig gesagt zu haben, Dir zu wenig gedankt zu haben, Dich zu wenig oft gesehen zu haben . . .“ Zwischen dem, wie Rilke sagte, „reinen Zuviel“ und dem „reinen Zuwenig“ pendelten diese Briefe, die aber selbst dann, wenn sie kürzer ausfielen, eines beweisen: dass wirkliche Briefe in den Herzen entstehen.

Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger und Günter Eich

„Halten wir einander fest und halten wir alles fest!“

Briefe. Hrsg. v. Irene Fußl und Roland Berbig. 380 S., geb., € 41,20 (Piper Verlag & Suhrkamp Verlag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)