Südtirol: Begnadigung für Oberleiter

Der einstige Südtirol-Terrorist kann wieder in Italien einreisen. Van der Bellen bedankt sich bei Mattarella.

Rom. Es war ein Thema, das immer wieder von österreichischen Bundespräsidenten angesprochen wurde. Nun scheint die Causa gelöst. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den in Italien zu lebenslänglicher Haft verurteilten ehemaligen Südtirol-Terroristen Heinrich Oberleiter begnadigt. „Ich danke dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella für diese schöne Geste der Versöhnung, die alte Wunden heilen kann“, sagte dazu Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er hatte zuletzt bei seinem Besuch in Rom im Juni auf eine Begnadigung gedrängt.

Bei der Annahme des Begnadigungsantrags berücksichtigte der Präsident, dass Oberleiters Handlungen keine Todesopfer zur Folge hatten, hieß es in einem Schreiben von Mattarellas Büro. Oberleiter gehörte zur Gruppe der „Pusterer Buam“, die in Südtirol in den 1960er-Jahren eine Reihe von Sprengstoffattentaten durchgeführt hatten. Heute lebt der mittlerweile 80-jährige Oberleiter in Deutschland. Jetzt kann er wieder nach Südtirol zurückkehren.

Angriffe mit Sprengstoff

Seine drei Kinder hatten sich 2018 an Mattarella gewandt und die Begnadigung beantragt. Der italienische Präsident gab die Causa an die Staatsanwaltschaft Brescia weiter, die im Februar 2019 einer Begnadigung zustimmte.

Die „Pusterer Buam“, denen Oberleiter angehörte, hatten in Südtirol zunächst Strommasten gesprengt. Später folgten auch Angriffe auf italienische Sicherheitskräfte. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)