„Gebt die maßlosen Träume vom Gelingen auf“

Wenn wir unsere Wut herausgelassen haben, ist wieder Zeit für mehr Gelassenheit: Wilhelm Schmid in seiner Wohnung in Berlin- Charlottenburg.

Der „philosophische Therapeut“ Wilhelm Schmid schreibt Bestseller zum Thema Lebenskunst. Ein Gespräch über Glück im Unglück, den Sinn des Lebens, richtiges Schenken – und warum Selbstoptimierung besser ist als ihr Ruf.

Die Presse: Lockdown, Demos, Regierungskrise: Die kollektive Stimmung ist so schlecht, wie die Tage kurz sind. Wie kann uns da ein philosophischer Therapeut zu gedanklichen Lichtblicken verhelfen?

Wilhelm Schmid: Führen wir uns vor Augen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir viel lernen können. Das tun wir immer erst, wenn es schwierig wird im Leben. Schüler lernen heute, dass es eine tolle Sache ist, in die Schule zu gehen. Darüber waren sich vor Corona viele nicht im Klaren. Digitale Skeptiker wie ich lernen, dass Digitalisierung doch nicht so schlecht ist. Digital Verrückte lernen, dass sich dieses wunderbare analoge Leben durch nichts ersetzen lässt. Und jeder von uns lernt, dass Glück nicht alles ist. Dass man mit „positivem Denken“ größere Schwierigkeiten kaum bewältigen kann. Dass Leben nicht immer gelingt. Ich halte das für eine frohe Botschaft! Es lebten doch viele im Stress, glücklich sein zu müssen und es nicht zu können. Jetzt wissen sie: Niemand kann immer glücklich sein, das ist im Leben nicht vorgesehen. Wir dürfen unsere maßlosen Träume vom Gelingen aufgeben.

Thema: Lichtblicke Wir suchen in diesem Themenschwerpunkt nach Momenten, Geschichten und Modellen, die den lebensnotwendigen Optimismus erlauben, in einer Zeit, in der Pessimismus durch die Pandemie allgegenwärtig ist. >> Alle Artikel unter www.diepresse.com/lichtblicke

Das Lebensglück hat erst seit einigen Jahrzehnten einen so großen Stellenwert. Warum kamen unsere Eltern oder Großeltern ohne diese Jagd nach Glück aus?

Weil sie noch ums Leben kämpfen mussten, oft ganz real. Seit Jahrzehnten gibt es in der westlichen Welt keine Sorgen mehr um den Lebenserhalt. Damit kapriziert sich alles darauf, dass unser Leben perfekt werden muss.