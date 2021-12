Italien: Der Aufschwung unter Super-Mario

Mario Draghi hat Italien aus der Pandemie-Krise geführt. In Europa genießt der frühere EZB-Präsident großes Ansehen.

Unter Premier Draghi ist das Land wie verwandelt: Es kam gut aus der Coronakrise, die Regierung packte Reformen an – ohne Gezänk. Doch jetzt droht Draghi ein Dilemma.

Rom. Italien ist 2021 im Erfolgsrausch: Neben Siegen im Sport und der Kultur erholt sich das Land erstaunlich gut von der Coronakrise. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Premierminister Mario Draghi, der überfällige Reformen anpackt – ohne Rücksicht auf politische Verluste. Doch nun steht die Wahl zum Staatspräsidenten an – und damit auch die Frage, in welcher Rolle Draghi seinem Land künftig am meisten nützen kann.

Thema: Lichtblicke Wir suchen in diesem Themenschwerpunkt nach Momenten, Geschichten und Modellen, die den lebensnotwendigen Optimismus erlauben, in einer Zeit, in der Pessimismus durch die Pandemie allgegenwärtig ist. >> Alle Artikel unter www.diepresse.com/lichtblicke

Die Anhänger des Fußballclubs AS Rom prägten den Spruch: „La Roma non si discute, si ama“. Über den AS Rom diskutiert man nicht, man liebt ihn. Das Gleiche gilt derzeit für den Roma-Fan Draghi.

Die Italiener unterstützen Draghi fast uneingeschränkt, wie Umfragen zeigen: Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der beliebteste Politiker. Seine Regierung erzielt konstant mehr als 64 Prozent Zustimmung und bewegt sich damit in anderen Galaxien als ihre Vorgänger.