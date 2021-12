Flüchtlinge: Hilfsbereitschaft nimmt langfristig zu

Mehrere Mitgliedstaaten zeigen sich bei der Aufnahme Schutzbedürftiger weit solidarischer als allgemein wahrgenommen. 15 EU-Länder nehmen nun 40.000 Afghanen auf.

Wien. Das öffentliche Stimmungsbild lässt es kaum vermuten, genauso wenig wie die Botschaft mancher Regierungschefs. Doch die Statistiken zeigen deutlich: Die Solidarität vieler Mitgliedstaaten beim Resettlement – also der dauerhaften Aufnahme schutzbedürftiger Menschen – wächst signifikant. Wurden im Jahr 2003 laut Angaben des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR lediglich 2323 Flüchtlinge in die EU umgesiedelt, waren es zehn Jahre später schon doppelt so viele. 2019 boten die EU-Länder knapp 20.000 Menschen in Not Sicherheit. Vergangenes Jahr gab es pandemiebedingt einen Einbruch bei den Zahlen. Insgesamt wurden seit der großen Flüchtlingswelle 2015 aber über 80.000 Schutzbedürftige in die Union verbracht.

Thema: Lichtblicke Wir suchen in diesem Themenschwerpunkt nach Momenten, Geschichten und Modellen, die den lebensnotwendigen Optimismus erlauben, in einer Zeit, in der Pessimismus durch die Pandemie allgegenwärtig ist. >> Alle Artikel unter www.diepresse.com/lichtblicke

Das Stichwort lautet kontrollierte Migration, die ja die künftige EU-Flüchtlingspolitik – so jedenfalls sehen es die Pläne der EU-Kommission vor – bestimmen soll. Die einfache Formel lautet: Je mehr Menschen regulär resettelt werden, umso weniger müssen sie sich in die Hände illegaler Schlepperbanden und auf oft lebensgefährliche Fluchtrouten begeben.