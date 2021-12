„Das ist eine Folge der Weltunordnung“

Vor 50 Jahren wurde Ärzte ohne Grenzen gegründet. Rony Brauman, einer ihrer ersten Mitarbeiter, über veränderte Bedingungen bei Einsätzen, rote Linien im Umgang mit Extremisten und darüber, wie politisch Hilfe ist.

Die Presse: Ärzte ohne Grenzen (MSF) feiert das 50-jährige Bestehen. Sie zählten zu den ersten, die sich der Hilfsorganisation angeschlossen hatten. Was waren damals Ihre Beweggründe?

Rony Brauman: Ich bin 1978 zu Ärzte ohne Grenzen gekommen. MSF war damals eine der ersten nicht religiösen Gruppen, die sehr effektiv medizinische Hilfe in Krisengebieten leisteten. Das hat mich sehr beeindruckt. Bevor ich zu MSF bin, war ich ein linker Aktivist. Das war ich später nicht mehr, aber ich habe mich nach wie vor sehr interessiert für Orte, an denen Geschichte passiert und für Gerechtigkeit gekämpft wird.

Und warum sind Sie so lang dabeigeblieben?

Das war nicht geplant. Anfangs war MSF eine kleine Organisation und ich dachte, dass ich nur einige Jahre mitmachen werde. Ich arbeitete zu Beginn in Thailand und half in Malaysia und Indonesien vietnamesischen Boat-People. In dieser Zeit brachen viele neue Konflikte in Afrika und Zentralamerika aus. Und man brauchte dort Ärzte. Wir haben Schritt für Schritt eine Methodologie für derartige Einsätze entwickelt. Das war für mich persönlich sehr sinnstiftend. Deshalb bin ich geblieben.