Drama, Baby! So lautet die Devise in 10 Downing Street, seit Boris Johnson 2019 an Londons berühmtester Adresse eingezogen ist.

Kein Skandal, keine Affäre konnte dem britischen Premier etwas anhaben. Alles perlte an ihm ab: Er flunkerte, feixte und machte einen Jux – und alles war gut. Vergeben und vergessen. In einem Wahlkampfspot stellte er eine Szene aus dem Weihnachtsfilm „Love Actually“ nach. Boris Johnson als Hugh Grant: Why not?

An die Weihnachtsparty in der Downing Street mitten im strikten Lockdown im Vorjahr mag sich partout keiner erinnern – und das nicht wegen einer Überdosis an Gin oder anderer Substanzen. Wein und Käse? Bei einer Fake-Pressekonferenz geriet Johnsons Sprecherin ins Stammeln, die Mitarbeiter prusteten los. Gar nicht amüsiert zeigen sich indes Tory-Wähler und die Leibblätter. Erbost halten sie ihm vor: Es gebe Regeln fürs Volk und solche für Boris.

Als Altphilologe und Latein-Student in Oxford dichtete Johnson die Sentenz um: Aus „Quod licet Iovi, non licet bovi“ – „Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt“ – machte er kurzerhand: „Quod licet Boris . . .“ Wie gerufen kam ihm jetzt die Geburt seiner jüngsten Tochter, die als Christmas-Baby geplant war. Sollte das PR-Ablenkungsmanöver nicht klappen, bleibt BoJo wohl nur die Väterkarenz à la Kurz & Blümel. Quo vadis, Boris?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)