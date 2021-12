Männlich, weiblich, divers: Freier, als die Politik erlaubt

Drucken

Geschlechter sind vielfältig. Aber wie sprechen wir darüber, und wer darf sprechen? Über die heilsame und unheilsame Politisierung geschlechtlicher Identität.

Der aktuelle Impfbogen der Stadt Wien verzeichnet sechs Möglichkeiten, das eigene Geschlecht einzuordnen: weiblich, männlich, divers, inter, offen, kein Eintrag. Diese verwirrende Auflistung hat unter anderem verwaltungstechnische Gründe, doch was der Unterschied zwischen „divers“, „inter“ und „offen“ sein soll, erschließt sich wirklich nicht: Eine Steilvorlage für mehr oder weniger belustigte Kommentare auf Twitter, „Westliche Dekadenz im Endstadium“, hieß es da, oder auch gelassener: „Wen juckt's?“

Dabei ist sechs noch eine moderate Zahl. Die Fetisch-Internetplattform Fetlive etwa kennt zwölf Geschlechtsoptionen – unter anderem genderqueer, genderfluid, transgender und transvestite –, und davon ist jede, im Gegensatz zur behördlichen Vorlage der Stadt Wien, mit einer recht klaren Bedeutung belegt. Ist das nun „westliche Dekadenz“ oder doch eher Ausdruck eines Prozesses fortschreitender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung, der als Kulturleistung eben auch erfordert, weiter als nur bis zwei zählen zu können? Vermutlich beides, aber doch eher Letzteres.

Bevor aber die Geschlechtskategorien sich ins Unendliche aufspalten und damit egal oder einfach nur Privatsache werden, bleiben sie ein heiß umkämpftes Terrain. In den vergangenen 20 Jahren erlebten wir eine eigenartige Politisierung von Identität, also auch von Sexualität und Geschlecht, die anders ist und noch einmal über das hinausgeht, was mit der ersten und vor allem der zweiten Frauenbewegung – das Private ist politisch – begann. Das Politische selbst scheint seinen Charakter verändert zu haben. Debatten entzünden sich an Begrifflichkeiten und Bezeichnungen, aber auch an den unglaublich erweiterten Möglichkeiten, geschlechtliche Identität zu leben, zu verwandeln. Nahmen in den 1980er- und 1990er-Jahren noch die Homosexuellen die Rolle der verunsichernden Gender-Avantgardisten ein, sind es heute Transsexuelle/Transgender, womit sich der Zweifel, der das soziale Geschlecht immer begleitete – was macht eine Frau aus, was einen Mann? –, jetzt auch ins Biologische verschiebt. Man kann eben mit dem richtigen Geschlecht auch im falschen Körper stecken.

Es mag sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung all dem relativ gelassen zuschaut, öffentlich ausgetragen, auch in den Medien, tobt aber ein stark polarisierter, von außen manchmal absurd anmutender Kampf zwischen ewiggestrigen „Geschlechterwahn“-Rufern und Gendersternchen-Bekämpferinnen, besorgten Feministinnen und radikalen Transaktivist:innen, die zum Beispiel glauben, Joanne K. Rowlings Bücher verbrennen zu müssen, weil die Autorin darauf bestand, Cis-Frauen (also seit Geburt biologische Frauen) bitte auch „Frauen“ zu nennen. Die Diskussion ist, wie man heute so schön sagt „toxisch“, vergiftet und vergiftend. Haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als uns mit Gendersternchen herumzuschlagen? Ja. Und nein. Diese Debatten sind ein Symptom. An ihnen wird exemplarisch etwas ausgetragen, das weit über das Geschlechtliche hinausgeht. Ohne die Entwicklungen der 1990er- und 2000er-Jahre sind die heutigen Gender-Debatten nicht zu verstehen. Als hätte ausgerechnet die Aids-Krise der 1980er-Jahre den Prozess beschleunigt, liberalisierten sich in westlichen Gesellschaften die Geschlechternormen auf scheinbar unaufhaltsame Weise. Unglaublich erscheint von heute aus gesehen, dass der deutsche §175, der „widernatürliche Unzucht mit Männern“ unter Strafe stellte, erst 1994 vollständig gestrichen wurde (die DDR war da schneller). In diesen Jahren begannen die breiten Diskussionen um Eingetragene Lebenspartnerschaft für Schwule und Lesben – ob homosexuelle Paare Kinder bekommen oder gar adoptieren dürften, war eine kurze Zeit lang ernsthaft umstritten. Überdies stieß die Homo-Ehe auch innerhalb der Community nicht überall auf Zustimmung – manche fürchteten, nicht ganz zu Unrecht, mit der Gewährung bürgerlicher Rechte so normal zu werden, wie sie es nie hatten sein wollen. Diese Diskussionen sind heute schon fast vergessen.

Auch das deutsche Transsexuellengesetz spiegelt den Prozess der Liberalisierung wider. Bis 2011 galten hier noch schwere Auflagen, eine geschlechtsangleichende Operation und Sterilisierung – damit um Himmels willen kein Mann schwanger werden kann –, waren Voraussetzung für die vollgültige rechtliche Anerkennung des Personenstandes als Mann oder Frau. In Österreich, das über kein eigenes Transsexuellengesetz verfügt, gab es solche Auflagen nie. Aber hier wie dort ist heute noch ein psychologisches Gutachten vorzulegen, um den Geschlechtseintrag in Pass und Geburtsurkunde ändern zu können.

Im Mai diesen Jahres lehnte der deutsche Bundestag es allerdings ab, das Transsexuellengesetz durch ein „Selbstbestimmungsrecht“ zu ersetzen, das die Änderung des Personenstandes für Personen ab 14 Jahren auch ohne Gutachten ermöglicht hätte. Seit 2018 in Deutschland beziehungsweise 2019 in Österreich gibt es den Eintrag „divers“ im Personenstandsverzeichnis oder auch die Möglichkeit, die Geschlechtsbestimmung offenzulassen.

Solche Liberalisierungen in Recht und Lebensstil sind kein, wie oft behauptet wird, Minoritätenprogramm. Auch wenn sie einen prozentual gesehen kleinen Teil der Bevölkerung betreffen, haben sie Auswirkungen auf alle Teile der Gesellschaft. Der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch spricht von einer gegenwärtigen „neosexuellen Revolution“, die fast alle Bereiche der Sexualität enttabuisiere, einschließlich der meisten Perversionen. Sex – und man möchte hinzufügen: auch geschlechtliche Identität – sei befreiter, aber, meint Sigusch, damit auch banaler geworden.

Und ein weiterer gesellschaftlicher Effekt ist zu benennen, denn ohne diese „vorbereitende“ Revolution hätte es wohl die großen Debatten um sexuellen Missbrauch in der Kirche ab 2005 und Bewegungen wie #Aufschrei oder #MeToo nicht gegeben. Seit den 1990er-Jahren hat sich sukzessive verändert, wer gehört wird, und wer sprechen darf. Dass sexuelle und sexualisierte Gewalt sozusagen systemisch zu hierarchischen Institutionen gehört, war lange bekannt, wurde aber hartnäckig beschwiegen oder verharmlost. Die Stimmen der Opfer sexueller Gewalt zählten bis in die Mitte der 2000er-Jahre nicht oder wurden marginalisiert. Das ist heute deutlich anders. Wollte man die Entwicklung in Schlagworten zusammenfassen, so hießen sie: Ausdifferenzierung, Individualisierung, Liberalisierung, Demokratisierung.

Du darfst nicht diskriminieren

So weit, so gut. Wo ist dann das Problem? Zwar bleibt immer noch eine Menge zu tun, aber wenn im Grunde vieles liberaler und besser geworden ist als früher, auch und gerade für sexuelle Minderheiten, warum leben wir dann nicht friedlich zusammen und freuen uns an schönen Dingen?

Die Gender-Debatten sind geprägt von einer erstaunlich aufgeregten Emotionalität, die von manchen als „Empfindlichkeit“ beschrieben wird. Diese findet sich sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite des politischen Spektrums, aber auch innerhalb der Linken und zwischen Queer-Aktivist:innen und Feministinnen herrscht ein zuweilen äußerst scharfer, hasserfüllter Ton. Neu sind solche politischen Grabenkämpfe im eigenen Lager nicht – man denke an die absurden Auseinandersetzungen der K-Gruppen in den 1970er-Jahren – neu sind die Mittel (Social Media) und die Themen. Die neuralgischen Punkte heute sind „race“ und „gender“, und Vorwürfe des „Rassismus“ sowie der „Transphobie“ sind die dicksten Keulen im Gefecht. Niemand darf und will sich das nachsagen lassen, zumal gerade im politisch linken Spektrum eine Regel, die auch rechtlich in den vergangenen zwei Dekaden stark verankert wurde, sehr ernst genommen wird: Inklusion. Du darfst nicht diskriminieren!

Was hatte Joanne K. Rowling eigentlich falsch gemacht? Sie hatte sich im Juni 2020 ironisch über die verzwickten Sprechweisen der Transgender-Community geäußert. Konkret ging es um einen Text, der Cis-Frauen als „Personen, die menstruieren“, beschrieb. Diese Formulierung entstand, um Trans-Frauen, die auch Frauen sind, aber nicht menstruieren, nicht auszuschließen. „Hatten wir nicht mal ein Wort dafür?“, fragte Rowling in ihrem Tweet: „People who menstruate. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?“ Damit überschritt sie jene feine Grenze, die derzeit in politisierten Kreisen die Wohlmeinenden von den „Terfs“ scheidet – „trans-exclusionary radical feminists“, ein Etikett überdies, das frau sich recht schnell einfängt (googeln Sie „Roedig“ und „terf“, Sie werden fündig). Egal, wie Rowling sich auch erklärte, unter anderem in einem langen, reflektierten Essay auf ihrer Homepage, egal, wie sehr sie betonte, die Rechte von Transgender zu unterstützen, sie blieb dabei, Frausein als eine reale gelebte und biologische Realität zu bezeichnen, zu unterscheiden also zwischen trans- und cis-, und so wurde die Häme nur noch größer. Rowling „hetze“ gegen transgeschlechtliche Menschen und zeige nun „endlich ihr wahres Gesicht“, schrieb etwa die Zeitschrift „Männer“. Die Anfeindungen haben seither nicht nachgelassen – vor zwei Wochen gab Rowling bekannt, so viele Todesdrohungen erhalten zu haben, dass sie ihre Wohnung damit tapezieren könne.

Von außen betrachtet wirkt diese Auseinandersetzung absurd, die absolute Mehrheit der Menschen glaubt an biologische Grundlagen von Geschlechtlichkeit, und die lassen sich – wie fluide auch immer – naturwissenschaftlich auch belegen. Hier aber geht es um Definitionsmacht, um Sprechweisen und einen Konflikt zwischen einem Feminismus, der an der Kategorie Frau substanziell festhalten will, und Queer-Aktivismus, der diese Kategorie für überholt hält.

„Niemand hat je bezweifelt, dass es um die Wahrheit in der Politik schlecht bestellt ist“, schrieb Hannah Arendt in dem 1967 erstmals erschienenen Essay „Wahrheit und Politik“. Der Gender-Diskurs derzeit ist vermintes Gelände, und er bestätigt Arendts Diktum. Denn in politisch polarisierten Zeiten werden Redeweisen zu Markierungen – zu welcher Seite gehörst du? –, und es scheint kaum mehr möglich, zwischen den Stühlen zu sitzen. Die Regel heißt Freund oder Feind, hier ist jedes „Aber“ zu viel, und daher kann Rowling ihre Sache nicht besser machen, wenn sie sagt: „Ich respektiere das Recht einer jeden Transperson, so zu leben, wie er oder sie es für richtig hält. Gleichzeitig ist mein Leben als Frau geprägt.“ Denn „Transpersonen sind Frauen/Männer“ – das gilt für die Aktivist:innen nur ohne Nachsatz, ohne Nachfrage, die in ihren Augen immer diskriminierend wäre, wie die ewige Frage an fremdländisch aussehende Menschen: „Und woher kommst du?“ Als dürfe eben die Herkunft, die Geschichte keine Rolle mehr spielen für den Identitätsstatus und die Akzeptanz im Hier und Jetzt. Was verständlich ist. Die Frage, warum jemand schwul oder lesbisch geworden ist, haben wir uns mit der Zeit ja auch abgewöhnt.

Im politischen Raum und in bestimmten Kontexten gibt es, gerade bei heiß umkämpften Themen, offenbar kein „unschuldiges“, neutrales Sprechen. Und doch: Wenn wir uns nicht zu Idioten machen wollen, muss Nachfragen, Nachdenken, muss begriffliches Argumentieren jenseits der jeweiligen Grenzlinien möglich sein. Die Eiertänze um die richtigen Begrifflichkeiten in der Gender-Community erinnern, mit Verlaub, zuweilen an Parteitagsrituale autoritärer Politregime, und die schnell getwitterten Solidaritätsbekundungen von Schauspieler:innen wie Daniel Radcliffe und Emma Watson, die schreiben: „Trans-Leute sind das, was sie uns sagen“, haben den Beigeschmack unterwürfiger Anbiederung an – ja wen denn? – ein millionenfaches Publikum, das politisch fortschrittlich auf der richtigen Seite steht.

Der Fehler der radikalen Queer-Szene derzeit ist, alles zu politisieren, also kein Argument außerhalb des Politischen zuzulassen, und gleichzeitig Begriffe tatsächlich für die ganze Realität zu halten.

Jede Zeit hat ihre Triggerpunkte, an denen sich politischer Streit entzündet, und auch die unterdrückten, marginalisierten Gruppen, für deren Rechte zu kämpfen Fortschritt bedeutet, wechseln. Mal galten die Arbeiter als politisches Subjekt per se, mal waren es psychisch Kranke, mal die Gefangenen, mal die Frauen. Heute gilt der Emanzipationskampf – unter anderem – den People of Color und Transgender, künftig wird auch die Natur als Rechtssubjekt mehr in den Fokus rücken. Denn der Prozess, der sich mit „Demokratisierung“ umschreiben ließe, mit „Emanzipation“ oder „Sensibilisierung“, ist noch nicht abgeschlossen, und im Grunde ist er unabschließbar.

Prinzip der Kränkung

Warum der Kampf aber so erbittert und so ideologisch geführt wird, bleibt ein Rätsel. Man mag das mit dem Einfluss von Social Media erklären, die enorm zur Emotionalisierung beitragen und auch marginalen Stimmen große Reichweite geben, und natürlich verschafft sich auch eine neue Generation Gehör, die anders reagiert, andere Sensibilitäten entwickelt als die politische Generation davor. In dem beeindruckenden Artikel „Semantical Healing“ schlägt Georg Seeßlen noch eine andere Erklärung vor: „Gesellschaften, die keinen politischen Plan haben, sind vom Prinzip der Kränkung besessen“, schreibt er. Je weniger man im Großen bewirken könne, je deutlicher man ausgeschlossen sei von realer Macht, desto empfindlicher werde man im Kleinen. Demnach wären die Auseinandersetzungen um Gender auch Stellvertreterdebatten für etwas ganz anderes.

Weiblich, männlich, divers, inter, offen, kein Eintrag: Begriffe sind wichtig, denn sie schaffen Realität. Begriffe sind politisch. Aber es gilt dennoch, die Kirche im Dorf zu lassen, denn Begriffe sind eben auch nur, was sie sind: Begriffe. Sie sind wandelbar, sie sind frei. Freier hoffentlich, als die Politik erlaubt.

