Der Sieger ist F1-Weltmeister

Formel 1. Max Verstappen oder Lewis Hamilton, wer krönt sich in Abu Dhabi zum Champion? Rennleiter Masi droht bei Crash Sanktionen an.

Abu Dhabi. Vor dem Showdown in Abu Dhabi droht der Formel1-Rennleiter schon mit Strafen. Die Furcht vor einem Crash bei der Entscheidung des bitterbösen WM-Duells zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton steigt weiter. Droht am Sonntag (14 Uhr, live, Servus TV) gar das unrühmliche Ende einer mitreißenden Saison?

In Silverstone eskalierte der Zweikampf zum ersten Mal. Hamilton traf Verstappen, der krachte in die Reifenstapel, musste im Krankenhaus gecheckt werden, der Brite, 36, gewann sein Heimrennen. In Monza die Fortsetzung. Diesmal ging die Karambolage vom Niederländer, 24, aus, der mit seinem Auto auf dem Mercedes „aufbockte“. Hamilton wurde dabei trotz Cockpitschutz von einem Rad getroffen. Beide konnten nicht weiterfahren. Zuletzt in Saudiarabien krachte Hamilton in Verstappens Heck, als der auf einer Geraden fragwürdig abbremste.

Die Eiseskälte von Abu Dhabi

Beim ersten Wiedersehen nach der jüngsten Eskalationsstufe in Dschidda herrschte Eiszeit zwischen Hamilton und Verstappen, der das erste Training dominierte. „Kühler als die Klimaanlage“, ätzte „Daily Mail“. Draußen 30 Grad und in den Cockpits noch mehr, in der Boxengasse Stille und Eiseskälte.

Verstappen steht vor dem ersten Titelgewinn seiner Karriere, die ihn als 17-Jährigen (ohne Führerschein) schnurstracks in die F1 geführt hat. Gepriesen wurde er als Jahrhunderttalent, eingebremst aber vom bisweilen ungezügelten Temperament. Hamilton steht vor seinem achten WM-Triumph – es wäre einer mehr, als Michael Schumacher geschafft hat. Es wäre somit historisch.

Punktgleich ins letzte Rennen

Es ist eine fast einmalige Konstellation, die dieses Finale so besonders macht: Nur 1974 trat McLaren-Fahrer Emerson Fittipaldi in den USA gegen den punktgleichen Clay Regazzoni (Ferrari) an und triumphierte. 369,5 Zähler haben Verstappen und Hamilton. Scheiden beide aus, ist Verstappen dank mehr Saisonsiegen (9:8) Weltmeister.

„Max kann Lewis nicht von der Strecke rammen“, warnt Rennleiter Michael Masi. Er drohte einen Punkteabzug an. Aber, es gibt diese „Crash-Kultur“. Ayrton Senna und Michael Schumacher zeigten es ja vor. Schumacher wurde 1997 dafür sogar für eine ganze Saison disqualifiziert. Verstappen lächelt dazu milde. „Was immer notwendig ist“, werde er für den WM-Sieg machen.

Es ist auch ein Kampf der Rennstall-Regime, die beiden Teams machen seit 2010 die Titel unter sich aus. Red Bull triumphierte mit Sebastian Vettel 2010, 2011, 2012 und 2013. Seitdem ist Silberpfeil-Zeit. Seitdem gewann Hamilton sechsmal die WM, nur einmal wurde er geschlagen. 2016 triumphierte Nico Rosberg – in Abu Dhabi. (fi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2021)