Es gibt auch Grund für Optimismus

Deutschland zeigt dieser Tage enorme politische Reife, Frankreich und die USA geben Zuversicht. Österreich hat politisch nun viel Luft nach oben.

Es waren besondere Bilder politischer Normalität, wie sie gute Demokratien ausmachen: Olaf Scholz übernahm von Angela Merkel das imposante deutsche Kanzleramt. Er dankte ihr herzlich, aber norddeutsch kühl, sie wünschte ihm alles Gute, lächelnd, aber ostdeutsch verhalten. Das politisch und vor allem wirtschaftlich wichtigste Land der Europäischen Union unternimmt gerade einen Machtwechsel von Mitte rechts zu Mitte links, und Respekt vor den politischen Mitbewerbern sowie den Spielregeln und Nuancen einer Demokratie wird fast undeutsch elegant vorexerziert.



Die neue deutsche Regierung aus SPD, Grünen und Liberalen mag Konservativen nicht gefallen, Merkel mag ihr langes Kapitel mit einem schönen Ausklang beendet haben wollen: Deutschland zeigt der Welt, wie eine große Demokratie erfolgreich sein kann, 76 Jahre nach dem Ende des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs, 31 Jahre nach einer friedlichen Wiedervereinigung eines demokratischen Westens und eines kommunistischen Ostens. Das ist eine kollektive historische Meisterleistung, ein Lichtblick für die Welt.

In dieser Ausgabe suchen wir nach solchen Momenten und Modellen, die den lebensnotwendigen Optimismus erlauben, in einer Zeit, in der Pessimismus dank Pandemie allgegenwärtig ist. Es geht uns manchmal gefühlt so schlecht, dass wir vergessen, wie gut es uns geht: Die Wissenschaft hat in einer Rekordzeit Impfstoffe und Medikamente gegen die tückische Krankheit erforscht und auf den Markt gebracht, unsere Vorfahren hätten ein weit größeres Problem gehabt.



In den USA führt ein gut beratener alter weißer Mann eine von zwei Supermächten, und die Welt kann froh sein, dass Donald Trump in Florida Golfbälle schlägt. In Frankreich hat Emmanuel Macron gute Chancen, in die Verlängerung zu gehen. In einem ungewöhnlich emotionalen Video verabschiedete er sich von der abtretenden Regierungschefin des alten Erzfeinds.



Und Österreich?