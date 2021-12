Wird Bayer das Roundup-Thema los?

Bayer erringt den zweiten Sieg in einem US-Glyphosatverfahren. Die Aktien legen zu.

Delaware. Im jahrelangen Streit über den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer einen zweiten juristischen Sieg in den USA errungen. Ein Geschworenengericht in Kalifornien befand, dass das Mittel nicht die Ursache der Krebserkrankung einer Frau gewesen sei. Die 70-jährige Donnetta Stephens hatte ihre Erkrankung auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup zurückgeführt, den sie über mehrere Jahre verwendet hatte.



„Das Urteil der Jury zu unseren Gunsten beendet das Verfahren und bestätigt, dass Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung von Donnetta Stephens ist. Wir haben großes Mitgefühl für Donnetta Stephens, teilen aber die Ansicht der Jury, dass Roundup nicht die Ursache ihrer Krankheit ist“, erklärte der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern in einer Stellungnahme. Fletch Trammell, der Anwalt der Klägerin sagte, dass technische Probleme seiner Präsentation vor der Jury geschadet hätten. Der Richter hatte das Verfahren zunächst noch im Gerichtssaal begonnen, nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie aber verordnet, dass die Anwälte ihre Argumentation den Jurymitgliedern nur noch via Zoom vortragen dürfen. „Wir werden berufen und den Fall unter besseren Umständen noch einmal vor Gericht bringen“, sagte Trammell.

Monsantos schweres Erbe

Das Urteil ist das fünfte dieser Art im Zuge der Klagewelle in den USA wegen Glyphosat. Bislang hat Bayer im Streit über den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat drei Prozesse in erster Instanz mit millionenschweren Schadenersatzzahlungen verloren und in allen bisherigen Berufungsverfahren Niederlagen erlitten. Die Klagewelle hatte sich Bayer mit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des amerikanischen Glyphosat-Entwicklers Monsanto ins Haus geholt. Sie hat den Aktienkurs schwer gebeutelt und lässt Management und Investoren schon seit 2018 keine Ruhe. Die Vorwürfe gegen Glyphosat hat Bayer stets zurückgewiesen. Behörden weltweit haben das Mittel als nicht krebserregend eingestuft. Allein die Krebsforschungsagentur IARC bewertete den Wirkstoff 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“. Auf diese Einschätzung beriefen sich die Kläger.



An den Börsen hat der zweite juristische Sieg im jahrelangen Streit um den Unkrautvernichter Bayer Auftrieb gegeben. Die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns kletterten am Freitag zwischenzeitlich um bis zu 2,7 Prozent auf 47,02 Euro und waren damit Spitzenreiter im DAX. In den vergangenen zwölf Monaten stagnierte der Kurs jedoch. Das Urteil könnte nun endlich einen Schlussstrich unter das Kapitel ziehen und damit sähe die Zukunft für den Chemiekonzern sehr positiv aus, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets.

Hoffen auf das Höchstgericht

Vor allem kommt das Urteil in einem Moment, in dem Bayer darauf wartet, ob das US-Höchstgericht seiner Berufung in einem anderen Roundup-Fall folgt oder nicht. Das Unternehmen hofft, dass eine Grundsatzentscheidung der Höchstrichter helfen könnte, Tausende weitere Prozesse bereits im Vorfeld abzuwenden. Die Richter sollen darüber am Freitag hinter verschlossenen Türen beraten.

Elf Milliarden Dollar hat Bayer bereits für die Rechtsstreitigkeiten rund um Roundup beiseitegelegt, weitere 4,5 Milliarden könnten folgen. Ab 2023 will Bayer Roundup in seiner heutigen Form nicht mehr in den USA verkaufen. (ag)