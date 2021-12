Skispringen: Siege für Kraft und Kramer in Klingenthal

Stefan Kraft sprang zu seinem ersten Sieg seit fast zwei Jahren. Marita Kramer baute mit dem Double ihre Gesamtführung aus.

Stefan Kraft hat sein erstes Weltcup-Einzelspringen seit 28. Februar 2020 in Lahti sowie sein insgesamt 22. gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich am Samstag in Klingenthal mit Sprüngen auf 138 und 130 m sowie 267 Punkten vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (262) und dem Polen Kamil Stoch (261,9) durch. Zweitbester Österreicher war mit 132 und 134,5 m sowie 256,7 Jan Hörl als Zehnter. In bisher sechs Einzelkonkurrenzen des Olympiawinters gab es sechs verschiedene Sieger.

Der Halbzeitzweite Manuel Fettner landete nach 135,5 m im Finale nur bei 125 und fiel auf Platz 16 zurück. Vergangenen Sonntag in Wisla hatte es ebenfalls nach dem ersten Durchgang eine Doppelführung für den ÖSV gegeben. Während in Polen Hörl die Topposition wie dieses Mal auch Kraft erfolgreich zu seinem Premierenerfolg verteidigt hatte, war Kraft damals von Platz zwei geringfügig auf drei zurückgefallen. Nun gelang ihm der Sprung zurück auf das oberste Podest.

Philipp Aschenwald wurde 24. (126,5/128,5), Daniel Huber auf 29. (131/117). Daniel Tschofenig als 38. (123 m) und Markus Schiffner als 45. (120,5) hatten das Finale der Top 30 verpasst.

Kramer in eigener Liga

Zuvor hatte Sara Marita Kramer gejubelt. Die Salzburgerin schaffte auf der Großschanze in Klingenthal das Double, ihrem Erfolg vom Freitag ließ sie Samstagmittag ihren insgesamt zwölften Weltcupsieg folgen und baute die Gesamtführung neuerlich aus. Nach Flügen auf 137 und 134 Meter hatte die 20-Jährige 21,3 Punkte Vorsprung auf die erneut zweitplatzierte Norwegerin Silje Opseth (130/130 m).

Die Deutsche Katharina Althaus wurde Dritte (129,5/127). Sie ist in der Gesamtwertung erste Verfolgerin von Kramer nach deren viertem Saisonsieg im sechsten Bewerb. Daniela Iraschko-Stolz verbesserte sich im Finale mit 131 Metern nach zuvor 115 auf den sechsten Rang.

Marita Kramer mit Trophäe dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

(APA)