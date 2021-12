In der Tiefsee ist es niemals still

Der Mensch ist für zunehmenden Unterwasserlärm verantwortlich. Aber auch ohne unser Tun ist es in der Tiefsee nicht still.

Die Tiefsee ist ein Reich der Dunkelheit. Aber nicht der Stille. In den Wassermassen tönt es vielmehr gewaltig. So nutzen etwa Wale und Robben, manche Fische und sogar einige Wirbellose, wie etwa Tintenfische, zwecks Kommunikation, Partner- und Nahrungssuche, Aufspüren von Feinden oder zur Navigation Töne. Dazu kommen andere natürliche Schallquellen, und in jüngster Zeit auch immer mehr vom Menschen verursachte – etwa durch Schiffsverkehr, Bohrplattformen, Druckluftkanonen („Airguns“; zum Sondieren von Öl- und Gasvorkommen) oder Offshore-Windräder.

Akustische Wellen breiten sich im Wasser viel weiter aus als in der Luft. Sonare zur Ortung von U-Booten z. B. sind selbst in 1000 Kilometer Entfernung noch zu hören. Der menschengemachte Unterwasserlärm hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht. Angesichts der Konsequenzen für die Tierwelt – etwa Verhaltensänderungen, Fluchttendenzen, Schäden an den Gehörorganen bis hin zum Tod – fordern Naturschützer eine Beschränkung des Lärms. Doch dabei gibt es ein Problem: Man weiß nur wenig über die natürliche Geräuschkulisse – und diese muss die Vergleichsbasis für jegliche Regelungen sein.

Forscher um Michael Ladegaard (Aarhus University) schließen diese Wissenslücke nun. Sie haben 2011 rund um Grönland, in einer der vom Menschen am wenigsten beeinflussten Meeresregion, 26 Schallmessstationen eingerichtet. Die Analyse der zehnjährigen Messreihe offenbart nun ein ganzes Bündel an natürlichen Schallquellen. Das beginnt bei Erdbeben und Fließgeräuschen durch die Gezeitenströmungen bis hin zu Wellengeräuschen und Lautäußerungen von Meerestieren (mit einem jahreszeitlich artspezifischen Muster).

Eine wichtige Rolle spielt auch das Meereis. Einerseits ist das Eis selbst eine Lärmquelle: Risse in der Eisdecke, das Aneinanderschlagen von Schollen oder sogar die Bewegung von Eisbergen verursachen Schwingungen. Andererseits verhindert eine geschlossene Eisdecke das sonst allgegenwärtige Wellenschlagen. Die Messungen zeigen, dass es unter einer geschlossenen Eisdecke um 20 bis 30 Dezibel leiser ist (Scientific Reports, 3. 12.).

Dazu kommt, dass Eisbedeckung die menschlichen Aktivitäten einschränkt: Schifffahrt ist nur ohne Meereis möglich – im Fall der Arktis ist durch eine im Sommer eisfreie Nordwestpassage eine Vervielfachung des Schiffsverkehrs zu erwarten.

Vermehrter Unterwasserlärm ist also eine weitere unliebsame Folge des Klimawandels. Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist Wissenschaftskommunikator am AIT.

