Drei weitere Omikron-Verdachtsfälle in Tirol bestätigt

Das Analyseergebnis von drei Proben in Tirol weist auf die Corona-Mutation Omikron hin. Zwei der drei Fälle waren bereits im Vorfeld bekannt gewesen.

In Tirol sind offenbar drei weitere Omikron-Verdachtsfälle bestätigt worden. Es handelt sich dabei zum einen um zwei bereits bekannt gewordene Fälle in Zusammenhang mit einer Reise. Das Analyseergebnis weise eindeutig auf die Mutation hin, hieß es seitens des Landes gegenüber der APA am Samstag. Die Proben wurden an die AGES zur finalen Bestätigung weitergeleitet. Zudem gebe es einen weiteren Verdachtsfall, der ebenfalls nach Labor-Analyse eindeutig auf Omikron hinweise.

Die betroffene Person in letzterem Fall sei aus Südafrika zurückgekehrt und habe sich bereits umgehend nach der Einreise in Quarantäne begeben. Bisher waren in Tirol drei Fälle bestätigt worden, die nach einer Reise in den Süden Afrikas aufgetreten waren.

(APA)