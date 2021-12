Regeln, die keiner versteht

(c) Getty Images (Thomas Kronsteiner)

Die neue Verordnung ist weder logisch noch kommunizierbar. Das sollte sie aber sein, immerhin muss sich jeder Bürger daran halten.

Journalisten haben manchmal ein schweres Leben. Zum Beispiel am Ende dieser Woche, als sich Redaktionen redlich bemühten, die neue Covid-Verordnung zu verstehen und zu übersetzen. Es herrschte etwa Unklarheit darüber, ob sich privat nun mehr als vier geimpfte Personen versammeln dürfen oder nicht.

Ob dann ein 2-G-Nachweis notwendig ist oder nicht. Wenn ja, warum es solche Beschränkungen für Geimpfte gibt, da man sich doch geimpft zu 25. im Wirtshaus treffen darf und zu Tausenden bei Veranstaltungen. Man befasste also Juristen mit der Interpretation – die es auch nicht so recht verstanden.

Auch im Gesundheitsministerium brauchte es mehrere Anläufe, bis man eine Erklärung zustande brachte. Die Verordnung ist allerdings weder logisch noch kommunizierbar. Das sollte sie aber sein, immerhin muss sich jeder Bürger daran halten.

Österreich wäre nicht Österreich, wenn zum superkomplizierten Regelwerk nicht auch noch Länderspezifika dazukämen. Wir fassen es so zusammen: Maske überall drinnen, Abstand halten und am besten nur Geimpfte in nicht zu großen Gruppen treffen. Dann sollte man auf der sicheren Seite sein.

