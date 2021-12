"Corona-Party" mit 100 Gästen in Wiener Lokal aufgelöst

In Wien öffnet die Gastronomie erst am 20. Dezember, die Nachtgastronomie bleibt geschlossen. Ein Lokal in Mariahilf war in der Nacht auf Sonntag dennoch für seine Gäste offen. Die Folge? 245 Anzeigen.

Die Polizei und Mitarbeiter des Büros für Sofortmaßnahmen haben in der Nacht auf Sonntag eine "Corona-Party" in einem Lokal in Wien-Mariahilf mit rund 100 Gästen aufgelöst. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, waren Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse aufgrund von Lärmerregung in den Betrieb gerufen worden, in dem es ungeachtet der Corona-Maßnahmen - in Wien sperrt die Gastronomie erst am 20. Dezember auf, die Nachtgastro bleibt geschlossen - hoch herging.

Mithilfe von Beamten der Bereitschaftseinheit (BE) wurde das Lokal gegen 3.00 Uhr in der Früh geräumt. Nicht weniger als 245 Anzeigen wurden gelegt, ein Großteil nach der geltenden Covid-19-Maßnahmenverordnung.

Weitere Verstöße am Samstagabend

Bereits am Vorabend - am Samstag um 18.00 Uhr - war die Polizei nach einem anonymen Hinweis in einem Lokal in der Brigittenau eingeschritten. Dort gingen zwei Frauen verbotenerweise der Prostitution nach. Bei einer der beiden - es handelte sich um chinesische Staatsbürgerinnen - stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass sie eine übertragbare Krankheit hat. Ihr wurde deshalb die sogenannte Grüne Karte abgenommen. Die Frauen im Alter von 56 und 58 Jahren wurden zur Anzeige gebracht, das Lokal amtlich versiegelt.

(APA)