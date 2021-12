Was bis vor Kurzem als undenkbar galt, wird in Österreich ab Februar Realität sein – und bald auch in anderen Ländern. Wie es so weit kommen konnte.

Wer sich nicht gegen Covid-19 impfen lässt, hat nach einer Infektion ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen und trägt zur Überlastung der Intensivstationen bei, die nicht beliebig erweiterbar sind. Damit ist die Entscheidung gegen die – wirksame und gut verträgliche – Impfung keine persönliche mehr, sondern eine gesamtgesellschaftliche. Denn alle haben das Recht auf ein freies Intensivbett, beispielsweise nach einem Verkehrsunfall oder Herzinfarkt.

Mit dieser Begründung hat die Regierung eine generelle Impfpflicht beschlossen, die ab Februar gelten wird. Ziel ist, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung zu impfen, um den Zustand des Gemeinschaftsschutzes zu erreichen, der hohe Infektionswellen unwahrscheinlich macht. Derzeit steht Österreich bei einer Durchimpfungsrate von 68 Prozent.