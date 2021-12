Max Verstappen: WM-Krönung in der letzten Runde

Rivalität der Piloten und Widersprüche des Rennleiters beenden eine Saison, die RB-Pilot Max Verstappen in Abu Dhabi zum ersten WM-Triumph führte. Darauf haben der Oranje-Pilot und der Steirer Helmut Marko seit 2015 hingearbeitet. Mercedes legt Einspruch gegen Wertung ein.

Max Verstappen konnte sein Glück kaum fassen und in Worte gießen. Der Niederländer, 24, wurde am Sonntag in Abu Dhabi erstmals Formel-1-Weltmeister. Das gelang dem RB-Piloten letzten Endes nur, weil die Rennleitung, angeführt vom Australier Michael Masi, sich in der Schlussphase einer Safety-Car-Phase des finalen Grands Prix in Widersprüchlichkeiten verfangen hatte. Überholen, nicht zurück-reihen – und dann war doch alles erlaubt. Dann gab es grünes Licht und freie Fahrt, die doch nicht Lewis Hamilton zum achten Triumph, sondern Verstappen mit frischen Reifen zum ersten WM-Titel führen sollte.

Geschrei und Begeisterung in Reihen von RB Racing waren freilich enorm. Es ist der erste Titel seit 2013, nach dem Vierer-Pack durch Sebastian Vettel. Erstmals seit 2007 stellen weder Deutschland (Vettel, Rosberg) noch Großbritannien (Button, Hamilton) den Champion, sondern die Niederlande. Dass Kimi Räikkönen, der damals unfassbar glückliche WM-Sieger (ein Punkt vor Hamilton) jetzt in pension ging und ein neuer WM-Stern erstrahlte, passt in das filmreife Drehbuch der Formel 1.