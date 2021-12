Erste Öffnungen nach Lockdown: Nur mäßiger Gästeansturm im Westen

In Tirol herrscht großer Optimismus ob der Weihnachtsferien, Vorarlbergs Tourismusbranche tastet sich an den Vollbetrieb heran. Ins Burgenland zog es am Sonntag auch zahlreiche Besucher aus Niederösterreich und Wien.

Der österreichweite Lockdown ging am Samstag zu Ende. Am Sonntag wurde in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Burgenland die Hotellerie und Gastronomie aufgesperrt, der Gästeansturm war nach ersten Berichten mäßig. In Wien waren die Christkindlmärkte wieder offen, am größten Markt am Rathausplatz wurde zunächst irrtümlich ein Corona-PCR-Test verlangt. In Oberösterreich wird erst am 17. Dezember wieder aufgesperrt.

In Tirol ging der Lockdown für Geimpfte und Genesene zu Ende und es gelten die vom Bund definierten "Mindeststandards" mit der gänzlichen Öffnung bis auf Nachtgastronomie und Apres-Ski-Lokale. Ein Gästeansturm blieb logischerweise aus, aber die Verantwortlichen berichteten von viel Optimismus und Erleichterung in der Branche und einer steigenden Nachfrage auf Silvester hin. "Sensationelle Winterbilder, viel Optimismus. Die Betriebe - Hotels wie Wirte - sind einfach froh, dass sie endlich wieder aufsperren können", zog der Tourismusobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, Landtagsabgeordnete und Hotelier Mario Gerber (ÖVP) im APA-Gespräch am Sonntag eine erste Bilanz. Autokolonnen in die Skigebiete hätten sich logischerweise nicht gebildet - dies sei auch nicht zu erwarten gewesen.

Silvester „gut gebucht"

Im Laufe der kommenden Woche und am darauffolgenden Wochenende rechne man dann in Tirol schon mit etwas mehr Gästeaufkommen. "Für Weihnachten ist das Buchungsverhalten zwar noch etwas verhalten, aber es steigt", so Gerber. Silvester sei hingegen schon "gut gebucht". Man hoffe nun quasi unter anderem auf die Macht der Winterbilder, die viele Gäste zu einem Urlaub in Tirol animieren sollen. Erste Rückmeldungen von den Hotels würde zudem keine Probleme bei den Corona-Kontrollen - Stichwort 2G - zu Tage treten lassen.

Auch Vorarlberg hat am Sonntag nach dem Lockdown wieder aufgesperrt. "Vom Vollbetrieb sind wir noch weit weg", sagte Vorarlbergs Tourismusdirektor Christian Schützinger im APA-Gespräch. Rund zehn Prozent der Hotels und Beherbergungsbetriebe hätten am Sonntag geöffnet, am kommenden Wochenende werden es aber bereits etwa 80 Prozent sein. Wie in der Hotellerie war auch in der Gastronomie die Erleichterung groß. Die Lokale öffneten zum Großteil. Von Gäste-Autokolonnen und ähnlichem war am Sonntag in Vorarlberg keine Spur. Die Betriebe hätten den Sonntag vor allem zum "Einarbeiten" und vorbereiten auf die nun endlich startende Wintersaison genutzt, so Schützinger. "Die Erleichterung ist groß. Es herrscht durchaus eine gelöste Stimmung, wenn auch viel Respekt", beschrieb Vorarlbergs oberster Touristiker die Stimmung. Man taste sich nun langsam an den Vollbetrieb heran. Positiv sei am Sonntag in den Skigebieten etwa gewesen, dass durchaus verstärkt Tagesausflügler aus Bayern oder Baden-Württemberg die Vorarlberger Skipisten bevölkerten.

Unterdessen berichtete der ORF Vorarlberg, dass sich Sonntagfrüh an so manchem Skikarten-Schalter im Bregenzerwald lange Schlangen bildeten. Der Grund: Auch Saisonkarten-Besitzer mussten sich - zum Teil erneut - für das Skigebiet mit dem Impfzertifikat registrieren lassen. Verschärft hat sich die Situation auch dadurch, dass nicht nur Tageskartenkäufer ihr Impfzertifikat zeigen mussten, sondern auch "3-Täler-Pass"-Besitzer, die sich bereits in einem anderen "3-Täler-Pass"-Skigebiet registriert haben. Der Grund seien unterschiedliche Karten-Systemanbieter. Schützinger zeigte sich aber optimistisch, dass sich alles bald einspielen werde.

Ins Burgenland hat es heute neben den Einheimischen auch Besucher aus Wien und Niederösterreich gezogen, die etwa in Lokale rund um den Neusiedlersee zum Essen fuhren, berichtete das ORF-Fernsehen. Rund 70 Prozent der Gastronomiebetriebe und Hotels hätten bereits heute geöffnet, die restlichen 30 Prozent sollen dann in der kommenden Woche nachziehen.

Christkindlmärkte in Wien geöffnet

Nach dem Ende des vierten Lockdowns bleibt in Wien zwar die Gastronomie bis zum 20. Dezember coronabedingt zu, Weihnachtsmärkte durften am Sonntag aber erstmals im heurigen Advent Besucher empfangen. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete (Online-Ausgabe), kam es dabei am Christkindlmarkt am Rathausplatz zu einiger Aufregung. Am Vormittag wurden Besucher irrtümlich auf 2G-plus kontrolliert, von ihnen also neben dem Geimpft- oder Genesenen-Status auch ein gültiger PCR-Test verlangt. Tatsächlich gilt aber für sie nur die 2G-Regel.

Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) präzisierte: Wiener Christkindlmärkte können derzeit nur als Verkaufsmärkte stattfinden, das heißt Verkaufsstände haben offen, während Gastrostände nur Take Away anbieten. Besucher müssen geimpft oder genesen sein und - abgesehen von Innenräumen - keine FFP2-Maske tragen. Erworbene Speisen und Getränke sind in einem Mindestabstand von 50 Metern zu konsumieren. "Damit entzerren wir die Besucherströme und andererseits stellen wir so sicher, dass die Christkindlmärkte ihren Charakter als reine Verkaufsmärkte behalten", stellte ein Hacker-Sprecher klar.

In Kärnten hat seit Sonntagvormittag der größte Christkindlmarkt des Bundeslandes in Klagenfurt wieder geöffnet. Es gelten strenge Regeln auf dem Marktgelände, berichtet die "Kleine Zeitung" (Online). Denn in Kärnten darf die Gastronomie erst am 17. Dezember öffnen. Auch Niederösterreich, die Steiermark und Salzburg machen Gastronomie und Beherbergungsbetriebe erst am Freitag auf.

In Oberösterreich endet der Lockdown erst am 17. Dezember, dann dürfen auch dort Handel und Wirte aufsperren. Das Bundesland war längere Zeit bei den Corona-Inzidenzen führend. Die heutigen Corona-Zahlen haben sich aufgrund technischer Probleme verzögert.

(APA)