Weitere Leichen nach Gebäudeexplosion auf Sizilien entdeckt

Zwei Personen werden noch vermisst. Sieben Personen starben. Insgesamt wurden 100 Menschen nach dem Einsturz des Wohnhauses obdachlos.

Nach der schweren Explosion, die am Samstagabend aufSizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht, erhöht sich die Opferbilanz in der Ortschaft Ravanusa. Weitere vier Leichen wurden unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes entdeckt. Damit stieg die Zahl der Toten auf sieben. Weitere zwei Vermisste werden noch gesucht, berichteten italienische Medien am Montag.

Insgesamt wurden 100 Menschen obdachlos, sagte Ravanusas Bürgermeister Carmelo D'Angelo. Die Ortschaft zählt circa 11.000 Einwohner. Vermutlich war eine defekte Gasleitung Auslöser des Unglücks. Durch die Detonation stürzte das vierstöckige Haus ein, angrenzende Gebäude wurden teils zerstört. Die Nachbargebäude waren verkohlt und beschädigt. Betroffen war ein 10.000 Quadratmeter großes Gelände.

Wie es zur Explosion kam, muss nun untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und beauftragte einige Gutachter, das von der Explosion betroffene Gelände zu überprüfen. Ein Zeuge berichtete, er habe vor der Explosion Gasgeruch wahrgenommen.

(APA/DPA)