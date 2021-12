Eine politische Wahl zur "Miss Universe 2021"

(c) 2021 Getty Images

Die Wahl zur „Miss Universe“ feierte heuer ihr 70. Jubiläum. Der Schönheitswettbewerb war heuer auch eine politische Veranstaltung - und das nicht nur wegen des vermittelten Frauenbilds.

Die Kür zur „schönsten Frau der Welt“ ist anscheinend auch im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert noch attraktiv, denn bei der 70. "Miss Universe"-Wahl im israelischen Küstenort Eilat in der Nacht zum Montag waren insgesamt 80 Frauen angetreten. Die Veranstaltung begann um 3.00 Uhr nachts israelischer Ortszeit, um live in der Primetime des amerikanischen Fernsehens ausgestrahlt werden zu können. Die Wahl fällt schließlich auf die 21-jährige Inderin Harnaaz Sandhu. Bei der Verkündigung ihres Sieges gibt es für sie kein Halten mehr. Sandhu geht in die Knie, schlägt sich eine Hand vor das Gesicht, und bekommt von ihrer Vorgängerin ein Diadem aufgesetzt.

Glückliche Gewinnerin

Die Schauspielerin Sandhu lässt sich nach Angaben der Veranstalter von der Arbeit des indischen Filmstars Priyanka Chopra Jonas inspirieren. Sie habe zudem mit ihrer Mutter, einer Frauenärztin, in Gesundheitscamps gearbeitet und dabei Frauengesundheit und menstruelle Hygiene propagiert, hieß es. In ihrer Freizeit tanzt die 21-Jährige gerne, macht Yoga, kocht, reitet und spielt Schach. "Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen", riet Sandhu anderen jungen Frauen während der Show. "Komm raus, sprich für dich selbst, weil du dein Leben führst, du deine eigene Stimme bist. Ich habe an mich selbst geglaubt und deswegen stehe ich heute hier.“ Ironischerweise fällt diese Aussage im Kontext einer Veranstaltung, die durchaus als „vergleichend“ beschrieben werden kann.

Fragwürdiges Frauenbild

Selbstbewusst und authentisch, gibt sich die Gewinnerin also im Statement, wie es in den Anforderungen aus den Bewerbungsunterlagen für den Schönheitsbewerb steht. Abgesehen davon, tut man sich aber sichtlich schwer, ein aktuelles Frauenbild zu adaptieren. Bewertet werden nach wie vor „Grazie“, Performance- und Redekunst der Teilnehmerinnen. Diese dürfen allerdings weder verheiratet noch geschieden sein, und müssen jung und kinderlos sein. Der Versuch, den Bikini-Wettbewerb aus der Veranstaltung zu streichen, sei laut israelischen Organisatoren am US-amerikanischen Mutterkonzern gescheitert.

Von einem veränderten Frauenbild ist in der Optik der Veranstaltung wenig zu merken. (c) 2021 Getty Images

Diplomatisches Hickhack um Austragungsort

Politisch war am heurigen Bewerb nicht nur das vermittelte Frauenbild, auch der Austragungsort, die israelische Küstenstadt Eilat am Roten Meer, sorgte im Vorfeld der Veranstaltung für Kritik. Die südafrikanische Regierung entzog der eigenen Kandidatin Lalela Mswane im November die Unterstützung, nachdem diese an der Wettbewerbsteilnahme in Israel festgehalten hatte. Sie trat beim Kostümwettbewerb als weiße Friedenstaube auf. Südafrika hat Israel immer wieder wegen der Besatzung der Palästinensergebiete kritisiert.

In der nationalen Presse wurde der Bewerb für die Stärkung der diplomatischen Beziehungen gelobt, laut den Veranstaltern trat erstmals eine Kandidatin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Außerdem war demnach erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten wieder eine Kandidatin aus Marokko dabei. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnete Israel im September vergangenen Jahres ein Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Ende vergangenen Jahres einigte sich der jüdische Staat auch mit Marokko auf eine Normalisierung der Beziehungen.

Auch die Durchführung des Bewerbs während Corona sorgte für Kritik: Während im Ausland lebende Verwandte ihre Familien in Israel aufgrund neuer Vorschriften zum Schutz vor der Omikron-Variante grundsätzlich nicht besuchen können, konnten alle Teilnehmerinnen der "Miss Universe"-Show sowie "entscheidendes Personal" mit Spezialgenehmigungen danach noch ins Land kommen, wie die Veranstalter mitteilten. Eine Teilnehmerin wurde demnach nach der Ankunft in Israel zudem positiv auf das Coronavirus getestet.

