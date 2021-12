Instagramstar Celeste Barber bekommt Netflix-Serie

Auf Instagram begeistert sie mit Persiflagen beliebter Celebrity-Posts - bald wird Celeste Barber auch in einer Netflix-Serie zu sehen sein.

Sie gilt als die lustigste Frau Instagrams, jetzt soll die australische Comedienne, Schauspielerin und Produzentin Celeste Barber die Hauptrolle in einer Netflix-Produktion übernehmen. „Wellmania“, so der Titel, basiert auf dem Roman „Wellmania: Misadvantures in the Search for Wellness“ von Brigid Delaney, in dem sich die Journalistin Liv im Selbstversuch durch die verschiedensten Wellnesstrends testet. Neben der Titelrolle wird Barber auch als Produzentin an der acht Folgen umfassenden Serie mitwirken.

Wie echt Instagram sein kann

Bekannt ist Barber für ihren Instagramauftritt, dort folgen ihr über acht Millionen Menschen. Sie führt der Plattform und deren Userinnen und Usern gekonnt vor, wie künstlich und inszeniert Social Media-Auftritte sind, indem sie Postings von Celebrities nachahmt, und vergleichend nebeneinander stellt.

So wird augenscheinlich wie absurd gewisse Posen, Produkte oder nackte Frauenkörper auf Social Media inszeniert werden - das Ganze aber ohne jegliche Belehrung und mit einem Unterhaltungsfaktor der seinesgleichen sucht.

Rückkehr zum Schauspiel

Ihr Instagram-Auftritt sei ursprünglich eine Strategie gewesen, um an Rollen als Schauspielerin zu kommen, sagte Barber gegenüber dem Daily Telegraph. Am Anfang ihrer Karriere war sie bereits in der TV-Serie „All Saints“ zu sehen. „Ich freue mich darauf, eine dynamische und komplexe Frauenrolle darzustellen und als Produzentin der Boss zu sein“, verkündete Barber.