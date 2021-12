Österreichs Modeschaffende sehen Branche in Gefahr

Das Austrian Fashion Board ruft nach höheren Corona-Hilfen für die heimischen Modebetriebe. Die Vielfalt der heimischen Branche sei in Gefahr.

Das Austrian Fashion Board, eine Vereinigung der Modeschaffenden Österreichs, sieht sich wegen der vielen Lockdowns in eine prekäre Lage versetzt. "Die Vielfalt der österreichischen Modelandschaft ist in Gefahr", warnt das Board und fordert in einem offenen Brief zusätzliche Hilfen von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). "Ein Überleben ist teilweise nur mit Nebenjobs möglich", schreibt das Board. Auch bei allen Modeschaffenden, die B2B betreiben, sei der Umsatz aufgrund extrem verringerter Budgets drastisch gesunken. "Vier Kollektionen wurden seit Beginn der COVID-Maßnahmen entworfen, vorfinanziert, produziert und präsentiert, konnten aber nur zu einem kleinen Teil verkauft werden", wird beklagt. Nun könnte die Omikron-Variante einer weiteren, fünften Kollektion (Frühjahr/Sommer 2022) einen Strich durch die Rechnung machen, lautet die große Sorge.

Große Verluste in der Branche

Eine interne Branchen-Umfrage unter Designern, Trachtenschneiderinnen, Maßschneidereien, Schuh- und Schmuckmacherinnen sowie Händlern hat dem Verband zufolge ergeben, dass der Jahresumsatz seit Beginn der Coronakrise um bis zu 75 Prozent eingebrochen ist, auch weil die Branche so eng mit Kultur- und Gastronomiebetrieb verflochten sei. "Kulturveranstaltungen und die Gastronomie funktionieren ohne Mode gut, nur umgekehrt ist es nicht so und der Verkauf läuft zeitverzögert an, da bei Öffnung zuerst Kultur und Gastronomie konsumiert werden.“ So sorgt etwa die jährliche Ballsaison als Fixpunkt bei vielen Modeschaffenden für die Hälfte oder auch mehr vom Jahresumsatz. Der zweite Ballsaison-Ausfall in Folge wiegt somit besonders schwer für die Branche - ebenso wie viele verschobene Hochzeiten und große Feiern. Zudem falle die Vergütung saisonaler Ware in den Corona-Wirtschaftshilfen, wenn der Fixkostenzuschuss II ausläuft. Diese Hilfe habe aber Ausfälle der Branche "zum Teil" abgefedert.

Die Forderungen

Die Branche wünsche sich eine Reduktion der Umsatzsteuer auf 5 Prozent fürs gesamte Jahr 2022 und eine Anhebung des Ausfallsbonus III auf 40 Prozent für alle Modeschaffenden mit Sitz in Österreich. "Uns fehlt das Verständnis, warum eine sehr betroffene Branche nach wie vor voll umsatzbesteuert wird und nicht wie zum Beispiel die Gastronomie oder der Kulturbereich nur 5 Prozent Umsatzsteuer abführen darf. Eine weitere Ungleichbehandlung sehen wir in den unterschiedlichen Sätzen des Ausfallsbonus", schreibt Obmann Marcos Valenzuela und Stellvertreterinnen.

(APA/red)