3737 Corona-Neuinfektionen nach Meldeproblemen am Sonntag

Am Sonntag hatte es in mehreren Bundesländern Probleme mit der Meldung der aktuellen Corona-Zahlen gegeben. Die Zahl der Neuinfektionen fällt mit 3737 am Montag aufgrund der Nachtragungen daher höher aus, als am Vortag.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen fällt am Montag deutlich höher aus als am Vortag. Der Anstieg von 2912 auf 3737 ist aber auch damit begründet, dass die Daten vom Vortag aufgrund von Problemen mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) teilweise nachgetragen werden mussten. Durch die Anrechnung der Sonntags-Daten fällt auch die Todesrate höher aus. Während am Sonntag nur 21 Corona-Tote gezählt wurden, sind es am Montag 54. Die Zahl der Hospitalisierungen und der Patienten auf den Intensivstationen ist dagegen mit 2451 und 573 fast gleich wie bei den letzten beiden Auswertungen am Wochenende.

Nach Problemen mit dem EMS am Wochenende sind die Coronavirus-Fallzahlen für Wien und die Steiermark für Sonntag auch am späten Montagvormittag noch nicht über die Datenseiten des Gesundheitsministeriums ersichtlich gewesen. Ein Ministeriumssprecher kündigte gegenüber der APA eine Nachreichung an. Das technische Problem sei behoben, die heutige Meldung werde wie gewohnt erfolgen. Jedoch waren auch die Montagsdaten von 9.30 Uhr noch ausständig.

Auf der Webseite des Gesundheitsministeriums hieß es: "Aufgrund verzögerter Meldung am 12.12.2021 werden die EMS Zahlen am 13.12.2021 höher ausfallen." In der Steiermark lagen demnach am Sonntag keine tagesaktuellen Daten vor beziehungsweise fehlten diese zur Gänze. Für Wien lagen zudem "keine tagesaktuellen Daten betreffend die Gesamtzahlen der bestätigten Fälle, Todesfälle sowie genesener Fälle vor", wurde erläutert. Sowohl für Wien als auch für die Steiermark wurden am Sonntag lediglich die Werte vom Samstag erneut veröffentlicht. Das EMS werde laufend in Zusammenarbeit mit internen und externen Expertinnen und Experten weiterentwickelt und verbessert, betonte der Sprecher auf APA-Anfrage.

Weitere Infos folgen.

(APA)