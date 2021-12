Der neue Landesgeschäftsführer der Wiener ÖVP unter Karl Mahrer heißt Markus Keschmann. Der 50-Jährige verfügt über breite Erfahrungen als Manager der Bundespartei - aus der Zeit vor Sebastian Kurz.

Er ist tief schwarz, im Management der Bundespolitik geprägt, kommt aus der Zeit vor der Ära Sebastian Kurz und war zuletzt Generalsekretär im ÖVP-Seniorenbund unter Präsidentin Ingrid Koroec: Markus Keschmann. Der 50-jährige gelernte Betriebswirt soll nach dem Willen von Landesparteichef Karl Mahrer neuer Parteimanager der Wiener ÖVP werden.

Für Montag Nachmittag war das Präsidium zu dessen Wahl zusammengerufen worden. Markus Keschmann folgt damit Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner, die sich nach dem Rücktritt Gernot Blümels und dem Designieren von Karl Mahrer zum neuen Parteichef auch aus dem Stadtsenat als nicht amtsführende Stadträtin zurückzieht.

Der Neue, Markus Keschmann, verfügt über vielfältige Erfahrungen in der Bundes-ÖVP. Nach Tätigkeiten im Verkehrsbüro und bei Raiffeisen war er in der Partei zunächst für Marketing und Kampagnen zuständig, danach diente er sich bis zum Direktor der Bundes-ÖVP unter Michael Spindelegger und dann Reinhold Mitterlehner hoch. Erst mit dem Kommen von Sebastian Kurz und dessen türkisem Team endete die Karriere in der Bundespartei relativ abrupt. In der Kommunalpolitik ist Keschmann im Heimatbezirk Penzing ÖVP-Klubchef im Bezirksparlament.