Max Schrems will mit Hilfe von Nutzerdaten beweisen, dass im deutschen Bundestagswahlkampf gezielt Werbung auf Facebook eingesetzt wurde. Wenn sich das bewahrheitet, wäre es ein Verstoß gegen die DSGVO.

Die Deutschland-Wahl ist geschlagen, die Koalition steht, die Politik widmet sich drängenderen Themen. Für Jan Böhmermann und Max Schrems ist dieses Kapitel hingegen längst nicht beendet. Im "ZDF Magazin Royal" rufen sie Zuschauer auf, ihre Daten zu spenden. Anlass: Parteien soll gezielt Werbung auf Facebook platziert haben. Dieses sogenannte Micro-Targeting soll aber der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) widersprechen. Schrems will das mit Hilfe der Daten beweisen.

Dafür braucht es einen Musterfall. Schrems will dann darlegen, dass bei der deutschen Bundestagswahl Facebook-Nutzer gezielt politische Werbung eingeblendet bekamen. Das ist per se nicht verboten. Das ändert sich aber, wenn Facebook nachgewiesen werden kann, dass im Hintergrund politische Ansichten ausgewertet wurden. Dann hätten die Parteien sowie auch Facebook eindeutig gegen die DSGVO verstoßen.

Was können Nutzer nun tun? Jene, die das Plugin "Who Targets Me" während der Bundestagswahl installiert hatten und auch heute noch verwenden, können diese an die Organisation Noyb von Schrems "gespendet" werden. Dafür müssten sie nur heruntergeladen und auf der Noyb-Webseite wieder hochgeladen werden. Schrems betont in der Sendung, dass damit für die Betroffenen die Sache im Prinzip erledigt sei. Kein weiterer Zeitaufwand und auch keine Kosten seien damit verbunden. Sollten die Daten nicht die gewünschten Inhalte bringen, würden sie umgehend wieder von den Servern entfernt werden.

Die Crux an der Sache: Nach aktuellen Berechnungen ist Schrems auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, denn nur noch 4000 Nutzer kommen in Frage.

(bagre)