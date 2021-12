Syrien wirft USA vor, drei Zivilisten getötet zu haben

US-Soldaten sollen in einem Dorf "wahllos" geschossen haben, dabei seien ein Lehrer und seine zwei Söhne ums Leben gekommen, berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur.

Bei einer Luftlandeoperation der USA sind nach syrischen Angaben im Osten des Bürgerkriegslandes mindestens drei Zivilisten ums Leben gekommen. Die US-Truppen hätten in dem Ort al-Busaira südlich der Stadt Dair as-Saur "wahllos" auf Häuser und Felder geschossen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Montagmorgen. Demnach nahmen die US-Soldaten zudem Einwohner fest und brachten sie an einen unbekannten Ort.

Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge handelt es sich bei den Toten um einen Lehrer und seine Söhne. Die Festgenommenen stünden unter Verdacht, zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehört zu haben. Die von den Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) unterstützten demnach den Militäreinsatz.

Anti-IS-Koalition: „Haben vier IS-Kämpfer beseitigt"

Die internationale Anti-IS-Koalition erklärte über Twitter, die SDF hätten in der Provinz Dair as-Saur vier IS-Kämpfer "beseitigt". Außerdem hätten sie kontrolliert Sprengstoff zerstört. Das internationale Bündnis wird von den USA angeführt.

Der Ort al-Busaira steht unter Kontrolle der SDF, des wichtigsten Verbündeten der USA in Syrien. Die Kurden beherrschen ein großes Gebiet im Norden und Osten des Landes. Die USA und die SDF bekämpfen dort den IS. Die Terrormiliz ist zwar militärisch besiegt, aber weiter aktiv. Zellen der Extremisten verüben immer wieder Angriffe.

(APA/dpa)