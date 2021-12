Corona-Kinderimpfstoff ist da

Kinder werden in Österreich bereits geimpft, allerdings mit einer reduzierten Dosis der Erwachsenenimpfung. Ab Mittwoch kommen die speziell für Kinder abgefüllten Impfdosen in den Impfstraßen zum Einsatz.

Ab Mittwoch werden die speziell für die Immunisierung von Kindern abgefüllten Dosen der Covid-Schutzimpfung von Biontech/Pfizer in den österreichischen Impfstraßen verfügbar sein. Die erste Lieferung von 258.000 Dosen erfolge am heutigen Montag, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im Wirkstoff gibt es keinen Unterschied, nur in der Verabreichungsmenge. Bereits bisher wurden Kinder in Österreich geimpft, allerdings mit einer reduzierten Dosis der Erwachsenenimpfung.

"Mit Stand heute haben sich bereits mehr als 85.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Österreich ihre erste Corona-Schutzimpfung geholt. Das sind annähernd 15 Prozent dieser Altersgruppe", betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). "Das Interesse in den Bundesländern ist weiterhin besonders groß. Heute erwarten wir die erste große Lieferung der eigenen Kinderimpfstoffe. So können wir die hohe Nachfrage auch weiterhin decken und allen Kindern eine schützende Impfung gegen das Coronavirus zur Verfügung stellen."

Bisher Drittel der Dosis für Erwachsene verimpft

Das Biontech/Pfizer-Vakzin wurde in einer entsprechenden Verdünnung so angepasst, dass die für Kinder vorgesehene Dosis von zehn Mikrogramm leichter in 0,2 Milliliter verabreicht werden kann. Wer bisher die Erwachsenenimpfung an Kinder verabreicht hat, musste statt der dreifach höheren Dosis in 0,3 Milliliter für Über-Zwölfjährige die reduzierte Kinder-Dosis in 0,1 Milliliter verabreichen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am 25. November Grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben. Dieser Empfehlung folgte noch am selben Tag das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich.

In Wien bereits 30.190 Impfungen an Kinder verabreicht

In Wien werden die speziellen Impfdosen bereits ab Mittwoch zur Anwendung kommen. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit. Das Vakzin steht in den Impfstellen Karmelitergasse, TownTown, Schöpfwerk, Gasgasse, Martinstraße, Wassermanngasse, Schrödingerplatz, Brigittenauer Bad, Amalienbad, Theresienbad sowie im Austria Center zur Verfügung.

In den anderen Impfeinrichtungen werden ebenfalls Kinder ab fünf Jahren geimpft - ausgenommen sind nur die sogenannten Checkboxen. Dort wird der Impfstoff eingesetzt, der bisher verwendeten wurde, also ein Drittel der Dosis für Erwachsene. In Wien sind laut Hacker-Büro bisher 30.190 Impfungen an Fünf- bis Elfjährige verabreicht worden. 87,2 Prozent entfielen davon auf Kinder mit Hauptwohnsitz Wien.

(APA)