Sagt nicht „jüdisch“ zu seiner Musik!

Der israelische Jazzpianist Omer Klein über Diaspora, orientalische Einflüsse und seine späte Liebe zur Klassik – anlässlich seines bisher intensivsten Albums.

In seiner Heimatstadt Netanja hat es nicht viel Kultur gegeben. Über das Fernsehen lernte Omer Klein immerhin das Keyboard kennen. Dort erspähte er auch seine ersten Klaviere. So eines wollte er. Die Eltern waren fast entsetzt, gab es doch niemanden in der Familie, der Musik machte. Er bekam zunächst ein Casio-Keyboard, das prompt zu seinem Lieblingsspielzeug wurde: „Der Jazz war in meinem Temperament, bevor ich wusste, dass es ihn als Musikstil gibt.“ Als Autodidakt war der heute 39-Jährige sofort Komponist und Improvisator: „Moll und Dur, die Verbindung zwischen den Noten – diesen Dingen bin ich nachgegangen. Ich hatte das Gefühl, das entdeckt zu haben.“