Familien regeln Firmenübergabe oft nicht

Familienbetriebe sind das Rückgrat von Österreichs Wirtschaft. Das Thema Nachfolge ist bei 60 Prozent davon jedoch nicht geklärt.

Wien. Der Fachkräftemangel ist – abseits der aktuellen Einschränkungen durch die Coronapandemie – schon derzeit eines der größten Probleme für die heimischen Unternehmen. Laut Prognosen wird sich das Thema in den kommenden zehn Jahren jedoch verschärfen, weil dann die Generation der sogenannten Babyboomer sukzessive in Pension geht. Das Pensionsantrittsalter werden in den kommenden Jahren aber auch viele Firmenchefs erreichen. Und dadurch ergibt sich vor allem für Familienunternehmen ein weiteres wichtiges Thema: die Nachfolgeplanung.