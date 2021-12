Israels Premier festigt bei historischer Visite neue Allianz am Golf

via REUTERS

Naftali Bennett und Kronprinz Mohamed bin Zayed zementieren ihre im Abraham-Pakt besiegelte Partnerschaft.

Eine arabische Ehrengarde für einen israelischen Regierungschef: Als Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Sonntagabend in Abu Dhabi aus dem Flugzeug stieg, begann ein historischer Besuch, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Bennett ist der erste Premier seines Landes, der als Staatsgast in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) begrüßt wurde. Die Visite besiegelt den Friedensschluss zwischen beiden Ländern, der nicht zuletzt mit Blick auf den gemeinsamen Gegner Iran zustande kam.