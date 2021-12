Wie man richtig in Kunst investiert

Warum investieren Menschen in Kunst? Was muss man wissen, wenn man sich das erste Mal auf diesen sensiblen Markt begibt und wie hat sich die Corona-Pandemie auf Sammler und Kunstszene ausgewirkt? Expertinnen und Experten diskutieren „Investieren in Kunst“.

Null Zinsen und eine hohe Inflation sorgen dafür, dass die richtige Geldanlage immer wichtiger ist. Abseits der üblichen Anlageformen rückt in der Corona-Pandemie das Kunstinvestment immer stärker in den Vordergrund. Museen müssen sich aufgrund der ausbleibenden Besucher von ihren Kunstwerken trennen, der Markt bietet plötzlich interessante Möglichkeiten. Was Sammler motiviert und Anfänger bei ihrem ersten Kauf beachten wird, diskutieren heute, Dienstag, um 18.30 Uhr Expertinnen und Experten im Rahmen des „Super Tuesday“ der Österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. „Investieren in Kunst“ lautet also das Thema des Diskussionsabends, den Sie über Live-Stream mitverfolgen können.

Hier geht es zum Livestream (ab 18.30 Uhr) >>

Monika Rosen, Chefanalystin der Bank Austria, spricht unter anderem mit Andrea Jungmann, Managing Director Sothebys Wien, der Kunstexpertin Gretchen Simms, dem wirtschaftlichen Geschäftsführer des Belvederes, Wolfgang Bergmann, und dem Anwalt und Kunstsammler Bernhard Hainz. Dabei geht es nicht nur um alte Meister und zeitgenössische Künstler, sondern etwa auch um die Frage: Kann man bei Auktionen mit Bitcoins zahlen?