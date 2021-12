Live ab 11 Uhr: Mückstein zur Omikron-Lage in Österreich

Der Gesundheitsminister informiert gemeinsam mit Experten über die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron in Österreich.

Omikron, die neue Variante des Coronavirus, breitet sich derzeit rasant aus. Schon in mehr als sechzig Ländern wurden Infektionsfälle nachgewiesen. In Großbritannien gehen Experten davon aus, dass noch Ende dieser Woche rund die Hälfte aller Covid-Erkrankungen auf die Mutante zurückzuführen sind, derzeit sind es geschätzt 30 Prozent. In Dänemark werden alle Schulkinder in vorgezogene Weihnachtsferien geschickt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und wie gestaltet sich die Situation in Österreich?

Darüber informieren Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der Molekularbiologe Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine, Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, und Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, ab 11 Uhr:

Sollte der Stream nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie hier.

Mitreden: Ist 2-G-Plus für Gastronomie und Co. sinnvoll? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(hell)