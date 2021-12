Neuinfektionen sinken weiter, 64 Todesfälle

Die Zahl der Neuinfektionen und der Corona-Patienten in Krankenhäusern sinkt, die Zahl der Verstorbenen ist weiterhin hoch. 2386 Corona-Patienten werden derzeit in Spitälern behandelt, 565 davon auf den Intensivstationen.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sinkt weiter und ist heute so niedrig wie zuletzt Ende Oktober. Die Ministerien melden seit gestern 2859 Neuinfektionen in Österreich. Vor einer Woche waren es noch 4233. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage sinkt damit auf 3961. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern bildet mit 310,4 den Abwärtstrend ab.

Mit 565 müssen immer noch sehr viele Schwerkranke Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden, doch auch hier werden es immer weniger. Vor einer Woche lagen österreichweit noch 670 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen. In den Krankenhäusern werden derzeit insgesamt 2386 Patienten behandelt, das sind um 65 weniger als am Vortag und um 729 als vor einer Woche.

Die Zahl der Todesfälle ist hingegen weiterhin hoch. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 64 mit einer Covid-19-Infektion verstorbene Personen gemeldet. In den letzten sieben Tagen waren insgesamt 361 Todesopfer zu beklagen.

Höchste Inzidenz in Vorarlberg

In Wien werden heute 490 Neuinfektionen gemeldet, nur in Oberösterreich waren es mit 633 noch deutlich mehr. In Niederösterreich sind es 465, in Tirol 311, in der Steiermark 307, in Vorarlberg 263, in Kärnten 210, in Salzburg 122 und im Burgenland 58.

Mit 596,9 hat Vorarlberg die mit Abstand höchste Sieben-Tages-Inzidenz. Es ist das einzige Bundesland mit einer Inzidenz über 500. Die zweithöchste Inzidenz hat Kärnten (414,3), die dritthöchste Oberösterreich (344,2). Die niedrigste Inzidenz hat das Burgenland (206,8), zuvor meldete wochenlang Wien (223,9) die niedrigste Inzidenz der neun Bundesländer.

