Dutzende Tote bei Explosion eines Tankwagens in Haiti

Mindestens 50 Menschen sind bei der Explosion des Tanklasters verbrannt, heißt es vonseiten der Behörden.

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Haiti sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Zwischen 50 und 54 Menschen seien bei dem Unglück am frühen Morgen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, teilte der stellvertretende Bürgermeister der Hafenstadt Cap-Haitien, Patrick Almonor, am Dienstag mit. Zahlreiche weitere Menschen wurden demnach verletzt.

In ärmeren Ländern kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen mit verunglückten Tanklastwagen. Im Jänner 2009 starben in Kenia Land 111 Menschen, nachdem sich bei ein Plünderer eine Zigarette anzünden wollte. Zuletzt hatte es im Juli in Kenia eine ähnliche Explosion gegeben, bei der 13 Menschen ums Leben gekommen waren.

(APA/AFP)