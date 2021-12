Sarah Ferguson über ihre Beziehung zu Diana

Sarah Ferguson - frühere Rebellin im englischen Königshaus - spricht über ihre Beziehung zu Lady Diana, ihre Rolle in der Königsfamilie und ihr heutiges Leben.

Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah Ferguson, erinnert sich in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ an ihre Zeit mit Prinzessin Diana zurück. „Wir waren wie Schwestern", sagte die 62-Jährige, „Ich erinnere mich an ihr schallendes Lachen und ihre Freude an Späße treiben", erzählte die Duchess of York, wie ihr Höflichkeitstitel lautet, weiter.

Die Londonerin war von 1986 bis 1996 mit dem Sohn der Queen, Andrew verheiratet, die Ehe von Diana und Charles dauerte von 1981 bis 1996. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen, die sich seit ihrer Jugend kannten, soll eng, aber auch teilweise von Rivalität geprägt gewesen sein.

Keine Reue

Der inzwischen 61-jährige Andrew machte in den vergangenen Jahren Schlagzeilen durch seine Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein. Konkret dazu wollte Ferguson im Interview nicht Stellung nehmen. Sie sei immer noch in Kontakt mit ihrem Ex-Mann, sagte sie. Das, was sie sagen könne, sei, dass er ein netter Vater und nun ein wunderbarer Großvater sei. Die beiden haben zwei Töchter, Prinzessin Beatrice (33) und Prinzessin Eugenie (31), die jeweils Kinder haben. Ihre Zeit in der Royal Family sieht sie auch nach Jahren als Ehre.

Ferguson hat sich selbst als Schriftstellerin neu erfunden. Nach zahlreichen Kinderbüchern hat sie auch einen historischen Roman namens „Her Heart for a Compass“, auf Deutsch „Ihr Herz als Kompass“, verfasst. Darin geht es um eine rebellische Herzogin im 19. Jahrhundert - eine Ahnin Fergusons. Derzeit arbeite sie schon wieder an einem neuen Buch. „Eine Art weibliche Sherlock Holmes-Geschichte“, spezifizierte Ferguson.

(APA/red)