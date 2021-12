Maßarbeit mit schrillem Bierzelt-Flair

In London wird wieder Maß genommen, im „Pally-Ally“ ein rauschendes Fest gefeiert: Würfe, Songs, Kostüme und freilich: „180!“

London. Eine Menschenmasse, die ungeachtet aller Corona-Ängste in einen Saal drängt, kunterbunt verkleidet ist, lustvoll und sehr laut zu Klassikern wie „Chase the Sun“ von Planet Funk mitgrölt, noch mehr Bier trinkt – und Spielern dabei zusieht, wie sie ihre drei Pfeile vorzugsweise in das Triple-20-Feld werfen: Wer diese Bilder sieht, weiß, dass dann die Darts-WM im Alexandra Palace („Pally-Ally“) läuft und jeden Augenblick ein weiser Mann, „The Caller“, mit ächzend-rauer Stimme „onehundretandeighty“ brüllen könnte.