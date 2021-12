Dominic Thiem "noch nicht bereit" für Comeback

Österreichs Tennis-Nummer-Eins startet doch nicht beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi. Rafael Nadal greift hingegen nach längerer Zeit wieder zum Schläger. Ein Vorgeschmack auf die Saison 2022.

Die Zuschauer kehrten heuer auf die Tennis-Tour zurück, doch für die alten Publikumslieblinge war es ein Jahr zum Vergessen. Roger Federer und Rafael Nadal verpassten den Großteil der Saison wegen Verletzungen, der Schweizer wurde just in Wimbledon gedemütigt, der Spanier in Roland Garros vom großen Rivalen Novak Djoković entthront.

Auch bei Djoković stand Drama im Vordergrund. Im allerletzten Match wurde sein Kalender-Grand-Slam noch verhindert, auch der Olympiasieg bleibt nach dem Tokio-Aus wohl ein Traum. Andy Murray, um die Big Four zu komplettieren, schlägt sich mit künstlicher Hüfte beachtlich, ist von seinen Glanztagen aber weit entfernt. Was steckt noch in der alten Garde?

Und was ist von den Rückkehrern um Dominic Thiem zu erwarten? Wie Dienstagabend bekannt wurde, verschiebt der Österreicher sein Comeback. Er wird in Abu Dhabi nicht am Tennisplatz stehen und sich vorerst abseits der Öffentlichkeit weiter auf die kommende Saison vorbereiten. "Ich habe geplant in Abu Dhabi wieder ins Bewerbsgeschehen einzugreifen, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, um auf dem höchsten Level mithalten zu können", begründete der 28-jährige Niederösterreicher. Ein Ausblick zum Start in die Tennissaison 2022.