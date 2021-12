Eisrevue-Kostüme: Vom Eiswind verweht

Drucken

Hauptbild • Schneetreiben. Aus einer Polarwelt in den Kosmos: So die Handlung in groben Zügen. • Stefano Canulli

Immer in Bewegung sind die Stars einer großen Eisrevue: Diese Dynamik fasziniert auch den Kostümdesigner Stefano Canulli.

In den unendlichen Weiten des Weltalls treiben sich demnächst nicht mehr nur diverse TV-erprobte Raumschiffe herum, sondern auch eine besonders fantasievoll gewandete Menschenschar mit Schlittschuhen an den Füßen. Der Plot der Eisrevue „Supernova“ von Holiday on Ice, die in ebendiese Weiten entführt, liest sich ein wenig sprunghaft, das könnte aber, Stichwort hohe Sprünge eben, durchaus im Sinne der Erfinder sein. Schließlich handelt es sich bei der Produktion nicht um Sprechtheater, sondern primär um ein Fest für das Auge, das dem über die spiegelglatte Fläche wirbelnden Treiben folgt.