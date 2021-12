Wie Erdoğan die Türkei aus der Isolation führen will

Die Regierung in Ankara geht überraschend auf Erzfeind Armenien zu. Wegen der wirtschaftlichen Probleme will die Türkei die Beziehungen zu den Nachbarn verbessern.

Die Türkei setzt nun alles daran, aus ihrer Isolation in der Region herauszukommen. Als wichtigen Schritt will das Land nun die Beziehungen zu Armenien normalisieren. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu kündigte jetzt die Ernennung von Sonderbeauftragten beider Länder an. Armenien bestätigte und begrüßte das. Die Regierung in Ankara hat in jüngster Zeit auch Kontakte zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und zu Israel geknüpft. Die neue Linie soll der zerrütteten türkischen Wirtschaft helfen und dazu beitragen, das Verhältnis zum Hauptverbündeten USA zu reparieren.

Die Wiederannäherung an Armenien wird jedoch schwierig: Frühere Versuche scheiterten an dem Streit um den Völkermord an den Armeniern von 1915 und der türkischen Partnerschaft mit dem armenischen Kriegsgegner Aserbaidschan.