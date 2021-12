Der ganze „Hoff“, in eine Schau gepackt

Vom Zigarettenetui bis zur Weltausstellung: Das MAK zeigt die bisher umfassendste Ausstellung zum Lebenswerk des Gesamtkünstlers Josef Hoffmann. Eine opulente Zeitreise in die Epoche, die er geprägt hat – aber das Heute bleibt draußen.

Man versucht, in diesem Gesicht, das einem hier gleich am Beginn in fotografischer Überlebensgröße entgegenblickt, zu lesen: korrekt gescheiteltes Haar, Schnauzbart über sinnlichen Lippen, randlose Brille, darunter ein Blick – distanziert, aber sehr wach, sehr sanft. Dahinter steckt die größte Ausstellung über Josef Hoffmann, die es bisher gab. Mit bisher nie gesehenen Leihgaben, aus dem privaten Wittgenstein-Besitz etwa, aus dem Kunsthandel. Wir wissen trotz all dieser Anstrengungen trotzdem in etwa, was uns dort erwartet: eben alles von Wien um 1900, was wir uns darunter vorstellen. Hat doch dieser Architekt, Designer und vor allem Gesamtkünstler wie sonst nur Gustav Klimt unser Bild dieser Epoche gestaltet und geprägt.